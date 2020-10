Myšák: Montreal je super, mobil s gratulacemi pořád ještě brní

Litvínov - Klukovský sen o NHL povýšil v případě hokejového útočníka Jana Myšáka draftem o další úroveň. Musel sice čekat až na 48. volbu, ale jeho trpělivost měla mimořádně sladký konec - sáhl po něm nejslavnější hokejový klub světa Montreal. Od té chvíle, co se stal součástí Canadiens, přijímá Myšák jednu gratulaci za druhou.

"Je úplně super, jak to celé dopadlo. Těžko ty pocity popsat, každopádně jsem z toho hrozně moc nadšený. Je to taková odměna za všechnu tu dlouhodobou práci, prostě paráda," řekl ČTK Myšák. "A že jsem byl nejvýše draftovaným Čechem? To je spíš tak pro média a lidi okolo. Už jen to, že je člověk draftovaný, je věc, která něco znamená," dodal Myšák.

Přestože se mu předpovídala pozice na hraně prvního a druhého kola, musel trpělivě čekat ještě o něco déle. "Dětský sen byl jít na řadu hned v tom prvním kole a vychutnat si to celé na tom pódiu, což by se ale stejně kvůli covidu neudálo... Tak jsme čekali v obýváku. V průběhu draftu jsem pak měl informace, že to asi nevyjde hned v tom prvním kole. Jsem ale nadšenej, že jsem si takhle počkal," ujistil s úsměvem Myšák.

Na internetu se také poměrně záhy objevila fotka, na níž osmnáctiletý talent pózuje právě s dresem Montrealu. Jak ale ujistil, nešlo o fotomontáž. "Půjčil jsem si ho hned od známého, byla to taková krásná náhoda, že byl zrovna dres Canadiens takhle hezky po ruce," vysvětlil.

Velmi záhy po oznámení volby Montrealu se mu s gratulacemi ozval starší bratr Josef, jenž působí v zámoří už od sezony 2017/18. A následovaly další a další zprávy nejen od spoluhráčů z Litvínova. "Bylo toho hodně, mobil brní ještě teď. Moc si toho cením od všech lidí a děkuju jim za jejich podporu. S bráchou jsme si volali hned, v neděli vystupuje v USA z karantény. Gratuloval a byl rád i za mě, jak to dopadlo," řekl Myšák.

Montreal ve spojení s hokejem napadne jako první patrně i laiky. Pro vyslance klubu ale jde dost možná i o závazek navíc. "Fanouškovská základna je úplně neuvěřitelná, ale já jsem si toho vědom. Hned mě na to kde kdo upozorňoval, jak to tam chodí v tomto ohledu. Jestli je to motivace navíc? Pro mě je dost silnou motivací samo o sobě zahrát si NHL. Jedno kdy a kde se mi to povede, ale chci to dokázat, tak snad se mi to poštěstí právě v Montrealu, uvidíme," přál si Myšák.

Výraznou stopu v Montrealu zanechalo několik českých hokejistů, například Petr Svoboda, Tomáš Plekanec nebo Martin Ručinský. "S Martinem jsme se párkrát pobavili v Litvínově, ale úplně nejblíže mám k Petrovi Svobodovi, u něhož jsem v létě strávil několik dní. Když jsme tam byli s bráchou, ukázal nám město, bylo to super," vzpomínal Myšák.

Moc touží být připravený po všech stránkách. "Jasně, to hlavní se odehrává na ledě, ale určitě je důležitá i příprava mimo led, jak se člověk chová a podobně. Takže i v tomhle směru chci být nachystaný. Rád se budu poptávat hráčů, co tam působili, a sám si zjišťovat. Zajímá mě všechno. Kvůli covidu nevím, co se bude dít dál, ale je možný, že budu mít dost času, abych si teď v příštích dnech nějaké informace dohledal," připustil Myšák s ohledem další opatření v boji s koronavirem.

Brzy by měl také obdržet bližší instrukce a pokyny, co a jak dál. "Na víkend už máme ohlášený mítink s Montrealem přes videohovor, tak potom budu vědět víc, co a jak mě čeká," uzavřel Myšák.