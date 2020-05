Mynář ve videu odmítá kritiku za tzv. čínský dopis Kuberovi

Praha - Kopii dokumentu, ve kterém čínská ambasáda varuje před cestou bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan, dostal zesnulý šéf horní komory během oběda ústavních činitelů 15. ledna. Uvedl to kancléř prezidenta Vratislav Mynář ve videu, kde opět odmítá, že by si takzvaný čínský dopis u ambasády objednala Kancelář prezidenta republiky (KPR). Odmítl také, že by měl dokument více stran. Podle videa, které Pražský hrad zveřejnil v pondělí na svém facebooku, se na kauze snaží zviditelnit řada politiků včetně nového předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Právě s ním dnes odpoledne bude záležitost kolem dopisu řešit prezident Miloš Zeman.

Dokument zveřejnil v polovině února server Aktuálně.cz, stalo se tak měsíc po náhlém úmrtí Kubery. Text vyvolal kritiku, například Vystrčil jeho vyznění označil za výhružné a požaduje vysvětlení okolností jeho vzniku. Napsal proto Zemanovi a požádal o schůzku s ním.

Na začátku videa se uvádí, že dopis "se jako náhodou objevil před volbou nového předsedy Senátu" a že se na něm snaží zviditelnit řada politiků včetně Vystrčila. Mynář následně ve videu uvádí, že Kubera kopii dopisu dostal 15. ledna během oběda ústavních činitelů. Dokument podle něj na podatelnu Pražského hradu přinesl pravděpodobně pracovník čínské ambasády 13. ledna a nechal si potvrdit jeho převzetí. Kancléř opět odmítl, že by šlo o dopis Kuberovi. "Dokument mu není adresován a dokonce není ani podepsán. Je to jednoduché politické stanovisko čínské republiky, nemá číslované strany a ani není vidět, že by k němu byly původně přišity nějaké přílohy," dodal Mynář s tím, že z podobny dokumentu je zřejmé, že neexistují jeho žádné další stránky.

Kancléř dodává, že Čína v dopisu považuje Tchaj-wan za integrální součást svého území a uvádí, že si nepřeje na Tchaj-wanu návštěvy, by mohly vyvolat dojem, že se jedná o samostatný stát. Kubera podle něj o této čínské pozici věděl minimálně od března 2019 a znovu se ji dozvěděl v říjnu 2019 na setkání ústavních činitelů. Ničím, co je v dokumentu, nemohl být podle kancléře překvapen.

Deník N před časem uvedl, že si dokument od čínské ambasády vyžádal přímo Mynář. Ten to opakovaně popřel. "Odmítám jakékoli spekulace na téma, že si kancelář prezidenta měla objednat výhružný dopis z čínské ambasády jako zcela nepravdivé a falešné," zopakoval na zveřejněném videu. Deník N podle něj záležitost "vykonstruoval" s cílem očernit jeho, Zemana a KPR. Mynář ho vyzval k omluvě, jinak chce přistoupit k právním krokům.

Mynář se také vyjádřil k požadavku sněmovního výboru pro zahraničí, který ho pozval na své jednání. Mynář na jeho jednání nepřišel, členové výboru se poté usnesli, že kancléř zamlčuje některé důležité informace o dopisu. Mynář nyní uvedl, že výbor nemá právo, aby si ho "zval na kobereček", protože spadá výhradně do pravomoci prezidenta, který představuje moc výkonnou, zatímco Sněmovna moc zákonodárnou.