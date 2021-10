Mynář se ke zdraví prezidenta nevyjádřil, kritizoval kroky Vystrčila

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dotazem na prezidentovu kancelář ohledně zdravotního stavu hlavy státu Miloše Zemana vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k jeho zviditelnění. Na dnešním tiskovém briefingu na Pražském hradě to řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Vystrčil a někteří další senátoři podle něj předvádějí pokrytectví a jejich kroky vedou jen ke snaze zbavit Zemana výkonu pravomocí. K prezidentově zdravotnímu stavu se Mynář nevyjádřil, briefing byl bez dotazů novinářů, stejně jako v případě čtvrtečního briefingu Zemanovy manželky Ivany s dcerou Kateřinou.

Vystrčil se minulý týden v úterý obrátil na prezidentovu kancelář s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kde je Zeman týden na jednotce intenzivní péče. ÚVN dnes Vystrčilovi poskytla odpověď.

Vystrčil ČTK řekl, že zprávu nemocnice poskytl dalším členům vedení horní komory a po konzultacích chce informace k jejímu obsahu zveřejnit ještě dnes. Ke zprávě ÚVN je na dnešních 16:00 svolaná porada členů organizačního výboru Senátu, řekl ČTK jeho člen a předseda frakce SEN 21 a Piráti Václav Láska.

Podle Mynáře jsou informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách uzdravování prezidenta pouze v dispozici hlavy státu a jejích rodinných příslušníků. Kancelář nemůže bez prezidentova souhlasu informovat, řekl Mynář. "Tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil. Vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí," řekl kancléř.

Pro senátory jsou informace o zdravotním stavu podstatné pro případné jednání o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele po dobu Zemanovy indispozice. Tento krok by byl možný jen se souhlasem obou parlamentních komor.

Mynář řekl, že mu Zeman osobně minulý týden uložil připravit rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na 8. listopadu. "Aby nedocházelo k jakýmkoli spekulacím, požádal o účast předsedu Poslanecké sněmovny pana (Radka) Vondráčka jako vykonatele tohoto aktu, aby byl přímo osobně přítomen," řekl Mynář. Osobně byl podle svých slov přítomen tomu, kdy Zeman rozhodnutí podepsal a předal Vondráčkovi k vyřízení.

Vondráček ve čtvrtek prohlásil, že prezident je schopen vykonávat úřad. Nemocnice se proti jeho návštěvě následně ohradila a distancovala se také od Vondráčkových výroků o Zemanově zdravotním stavu.

K prezidentově hospitalizaci Mynář řekl, že byla plánovaná. Ke spekulacím, že byl v době převozu Zeman v bezvědomí, kancléř uvedl, že pokud by tomu tak bylo, měl by na obličeji kyslíkovou masku a byl by napojen na přístroje. V závěru Mynář poděkoval občanům za přání brzkého uzdravení prezidentovi a nemocnici a ošetřujícímu lékaři Miroslavu Zavoralovi za "nejlepší možnou péči".

Setkání s novináři se konalo před sochou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Rothmayerově sále na Pražském hradě. Hrad čelí dlouhodobé kritice kvůli informování o prezidentově zdravotním stavu. Po ukončení Mynářova briefingu se někteří novináři snažili kancléři položit dotazy, ten však sál opustil.

Pravicoví politici označili vystoupení hradního kancléře za pohrdání Za pohrdání občany a ukázku devastace úřadu prezidenta označili pravicoví politici vystoupení kancléře Mynáře, které se mělo týkat mimo jiné zdravotního stavu hospitalizovaného prezidenta Zemana. Senátorka a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že Mynářovo vystoupení bylo výsměchem. "Nedozvěděli jsme se nic. Slíbil vyvrácení lží o prezidentově stavu. Nejvíc o něm lže on a celý hradní tým. Jen mlžení a pokračující devastace úřadu prezidenta, naprosté selhání, které nemá obdobu ve fungujících demokratických zemích," uvedla. Senátor a prezidentský kandidát Marek Hilšer z klubu Starostů označil Mynářovo vystoupení za šaškárnu a pohrdání občany. "Odmítnutí otázek, na které má veřejnost nárok, jasně ukazuje, že úmyslem kancléře je zastírat, lhát a manipulovat. Veřejnost má právo znát, zda je prezident schopen vykonávat své pravomoci," uvedl. Podle senátora Davida Smoljaka (STAN) "trestně stíhaný vedoucí (Kanceláře prezidenta republiky) veřejnosti ukázal jen vztyčený prostředník". Mynářovo vystoupení ukázalo, že hradní kancelář je "naprosto nefunkční orgán sloužící jen privátním zájmům jeho osádky", nikoli zájmům státu, dodal senátor. "Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe," reagoval na twitteru na Mynářovo vystoupení místopředseda a poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Bývalý pirátský poslanec Jan Lipavský označil prohlášení Mynáře, že zdraví prezidenta je pouze jeho osobní záležitostí, za "neskutečně drzé". Poznamenal, že zdraví prezidenta je nezbytnou podmínkou pro jeho fungování.

Mynář vlastně nic neřekl, zní od zákonodárců k jeho vystoupení

Vystoupení hradního kancléře Mynáře k situaci ohledně hospitalizovaného prezidenta Zemana vyvolalo kritiku části zákonodárců. Poukazují na to, že vlastně neřekl nic.

"Prohlášení, na které všichni čekáme, dnes rozhodně nezaznělo. Predikce toho, kdy se pan prezident bude moci vrátit ke svým povinnostem, vyslovena nebyla," napsal ČTK předseda STAN Vít Rakušan. Právě skutečnost, že tato informace chybí, podle něho vede k tomu, že se situací zabývá i Senát. "Kdyby existovala otevřená komunikace ze strany Hradu, tak by k takovým situacím určitě nedocházelo," dodal Rakušan.

Nově zvolený předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný považuje Mynářovo vystoupení za "nehorázný a hloupý útok na jednoho z nejvyšších ústavních činitelů". "Pan předseda Vystrčil opakovaně zdůraznil, že jemu a Senátu nejde o znalost detailů zdravotního stavu pana prezidenta, ale o jeho schopnost aktuálně vykonávat funkci hlavy státu a povinnosti s tím spojené. Pan Mynář jen potvrdil správnost slov pana předsedy Vystrčila, že prezident není v dobrých rukou," sdělil ČTK Výborný.

"Trestně stíhaný úředník bez bezpečnostní prověrky svým vystoupením potvrdil dlouho známý fakt: V úřadu, který zastává, dělá vše pro vlastní obohacení, ale náplň své práce absolutně nezvládá," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podotkla, že Zeman si Mynáře vybral a nese za něj odpovědnost. "Celá hradní galerka jen dělá vše pro oddálení okamžiku, kdy jim bude více vidět pod prsty, z čehož jsou jistě nejvíce vyděšeni," dodala.

Místopředseda a poslanec STAN Petr Gazdík míní, že Hrad by z povahy věci měl o zdravotním stavu prezidenta informovat. "Tato (Mynářova) tisková konference byla zcela zbytečná a vidím za ní jen snahu kancléře mlžit. Není důvod ji více komentovat, byla naprosto o ničem," napsal ČTK. Podle místopředsedy KDU-ČSL a europoslance Tomáše Zdechovského se Hrad bojí. "To je po vystoupení kancléře Mynáře, který neřekl nic a jen si dělal alibi, celkem jasné," uvedl na twitteru. Staronový poslanec TOP 09 Marek Ženíšek na stejné síti napsal, že "mistrovství světa zbytečných slov na Hradě dále pokračuje". "Smutná podívaná, ale je to důsledek toho, jakými lidmi se Miloš Zeman obklopil," poznamenal.