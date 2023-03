Mynář k dnešku rezignoval, prezidentskou kancelář povede Vohralíková

Praha - Kancléř bývalého prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář k dnešku rezignoval. Na dotaz ČTK uvedl, že rezignaci podal Zemanovi ve středu, a to s účinností od dnešního dne. Ve funkci ho nahradí Jana Vohralíková, kterou si vybral nastupující prezident Petr Pavel. Po odchodu z prezidentské kanceláře se nechce Mynář ucházet o žádnou pozici ve státní správě, chce se hlavně věnovat rodině a pravidelně se potkávat i se Zemanem. Podle dřívějšího vyjádření se na dnešní inauguraci, na níž se Pavel ujme prezidentského úřadu, nechystá. Zemanovi vypršel mandát o půlnoci.

"Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem," řekl Mynář minulý týden ČTK. "Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině," doplnil. Následně si chce najít práci. "Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu," dodal.

Se Zemanem by se měl v dalších měsících pravidelně potkávat. "Dohoda zní, že pan prezident bude velmi rád, když se budeme pravidelně navštěvovat, pravidelně se scházet v jeho kanceláři. Nejenom já, ale i nejbližší členové jeho týmu, který kolem něj byl celých deset let," řekl Mynář. Zeman se po odchodu z čela státu přestěhoval do svého nového domu v Lánech.

Pavel a Zeman dnes společně se svými manželkami na Hradě poobědvají, poté se přesunou do Vladislavského sálu na inauguraci. Na slavnostní slib nového prezidenta se Mynář nechystá. "Budu se podílet v maximální možné míře na zajištění inaugurace, ale moje přítomnost na ní, si myslím, není nutná," uvedl už dříve.

Mynář stál v čele prezidentské kanceláře od nástupu Miloše Zemana na Hrad v roce 2013. Od počátku budil kontroverze a kritiku, například kvůli chybějící prověrce, hospodaření kanceláře, informování o zdravotním stavu prezidenta nebo kvůli svému trestnímu stíhání.