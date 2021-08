MV zatím neví, kolik Afghánců chce v ČR zůstat. Jasněji bude po pohovorech

Praha - Ministerstvo vnitra zatím neví, kolik evakuovaných afghánských spolupracovníků a jejich rodin bude chtít zůstat do budoucna v Česku. Informace bude úřad mít až po ukončení karantény a následných pohovorů. Novinářům to dnes po jednání se šéfem Asociace krajů Martinem Kubou (ODS) řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl, že hejtmany o konkrétní podporu teď nežádal. Jejich případnou pomoc s integrací by pak ale uvítal.

Česko vypravilo do Afghánistánu tři záchranné letouny. Přivezly celkem 195 lidí. Vedle Čechů dopravily i afghánské spolupracovníky s rodinami či Afghánce, kteří v Česku trvale žijí. Afghánců bylo podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) 170. O evakuované, se stará armáda. Nyní jsou v desetidenní karanténě.

"Nikam nespěcháme, nejsme pod časovým tlakem. Ti, kteří přijeli, nastoupili do karantény. Jsou v objektech armády. Budou se muset rozhodnout o své budoucnosti, rozhodnutí je na nich. Povedeme s nimi individuální pohovory. Pak bude jasné, o kolik lidí se budeme v integračním programu starat," uvedl ministr vnitra.

ČR má podle něj státní integrační program asi 20 let. "Program je úspěšný. Dokládá to i to, že se o něm tolik neví, že ti, kteří dostali azyl, jsou plně integrováni," řekl Hamáček.

Pokud se afghánští spolupracovníci rozhodnou v Česku zůstat, vnitro začne s vyřizováním azylu. Procedura by mohla být rychlá. Podle ministra jsou okolnosti jednoznačné. Poté by se mělo začít s integrací. Jejím základem je bydlení a zaměstnání, uvedl Hamáček. Dodal, že kraje o byty a jinou pomoc dnes ale nežádal, šlo spíš o nastavení výměny informací. Pokud by se samosprávy chtěly do začleňování stejně jako v minulosti zapojit, vnitro to uvítá, řekl Hamáček.

Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) je jasné, že se stát musí o evakuované postarat. Kuba ale varoval před tím, aby se integrace odehrávala "v záři reflektorů" a zveřejňovaly se podrobnosti o lidech, jejich rodinách, místě jejich pobytu či sousedech, a to s ohledem na bezpečnost. "Je potřeba to dělat v tichosti," míní Kuba.

Podporu, doprovod a další služby zajišťovaly při integraci v minulých přesídlovacích programech neziskové organizace. Podle Hamáčka s nimi bude stát spolupracovat i teď. Integrační program trvá rok.