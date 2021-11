MV pro příští rok nenavýší příspěvky obcím,neproplatí ani testování úředníků

Praha - Ministerstvo vnitra (MV) v příštím roce nenavýší příspěvky obcím na výkon státní správy v přenesené působnosti. Částka na výkon státní správy ze státního rozpočtu se nezvýšila, řekl dnes na celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma. Ministerstvo vnitra neplánuje ani proplácet úřadům náklady spojené s povinným testováním úředníků na covid-19. Obce přitom chtějí omezit skryté ukládání povinností bez finančních příspěvků.

Podle Slámy není příspěvek jedinou platbou, kterou obce od ministerstva dostávají. "Máme tam celou řadu dalších finančních toků, jako jsou správní poplatky, sankční platby, takže je potřeba to vnímat v tom celkovém kontextu té finanční bilance," řekl Sláma.

Přístup státu kritizuje Svaz měst a obcí. "Je to nekončící příběh, kdy stát nepřímo nakládá další a další povinnosti samosprávným celkům právě přes různá opatření, která dělá. Ono se to nezdá, teď je to třeba povinné testování, kde pak řeknou, že samosprávy nemají nárok. Nebo řeknou, že školy musí mít určité vybavení, ale zřizovatelem je město a my to musíme zaplatit," řekla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Jde podle ní o celosvětový nešvar. "Bude to i jedno z témat pro diskusi nové vlády s vedením Svazu měst a obcí, jakým způsobem toto skryté povinování bez finančních příspěvků eliminovat," uvedla Vladyková.

Ministerstvo by podle Slámy potřebovalo ze státního rozpočtu vyčlenit vyšší částku, aby mohlo zohlednit vyšší mandatorní výdaje měst a obcí. Starostové se ptali například na pokrytí růstu platů ve státní správě, podle Slámy se ale příspěvek na příští rok připravuje v červnu a červenci, kdy se o růstu platů ještě nemluvilo. Pokud nová vláda změní priority ve státním rozpočtu a dojde k navýšení, což předpokládám, že na rok 2022 nelze, tak nemáme problém zvýšené mandatorní výdaje zohlednit, dodal Sláma.

Vláda schválila navýšení platů ve veřejném sektoru, pracovníci státu a veřejných služeb mají dostat od ledna přidáno 1400 korun. Tisíc korun by mělo být v základu výdělku a 400 korun na odměny. Učitelé by si měli polepšit o tři procenta a zdravotníci s platem do sedmé třídy o 1400 korun a nad ni o šest procent.

Ministerstvo nebude obcím proplácet ani náklady spojené s povinným testováním zaměstnanců na covid-19. "Tam nelze toto vnímat jako výkon státní správy, tam je to povinnost zaměstnavatele, čili do příspěvku toto zahrnout nelze," uvedl Sláma.

Ministerstvo vnitra naopak připravilo náhradu výdajů spojených s povinným zajištěním karanténního ubytování pro lidi bez domova v období od 12. března 2020 do 30. dubna 2021. Celkově ministerstvo obcím s rozšířenou působností rozdělí zhruba 28,3 milionu korun.

Na dnešní konferenci se diskutovalo také o možném výkonovém financování stavebních úřadů. Podle Slámy jsou ale úkony na stavebním úřadu velmi různorodé, výkonově financovat by tak bylo možné pouze část úkonů, zbylou část by ministerstvo financovalo nadále paušální částkou. "Rozdíl je stavební povolení na průmyslovou halu, garáž nebo přípojku k dálnici," řekl Sláma.

