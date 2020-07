MV navrhlo čtyři formy hlasování z karantény včetně volby z auta

Praha - Ministerstvo vnitra připravilo čtyři alternativy pro možnost hlasování z karantény při říjnových volbách do krajů a Senátu. Jde o hlasování z auta, zvláštní okrsky zřízené například v uzavřených domovech důchodců, možnost zmocnění zástupce a speciální výjezdní komise. Novinářům to po jednání se zástupci parlamentních stran řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Za nejjednodušší označil přijmout všechny možnosti, aby bylo možné přizpůsobit se všem životním situacím.

K závěrům nad podobou formy hlasování chce ministerstvo vnitra po diskusi dojít k 5. srpnu, aby vláda návrh mohla schválit na svém příštím jednání 17. srpna. V září začne proškolování členů komisí, uvedl ministr. Opět odmítl zavedení korespondenční volby, nejdiskutabilnější bude podle něj možnost zvolit si zástupce, který by za voliče v karanténě mohl lístek do urny vhodit. Tento model používají v Británii, Nizozemsku, ve Francii či v Chorvatsku.

Podle Hamáčkova náměstka Petra Mlsny je možnost zmocnění zástupce u voleb v souladu s ústavou a zajištěné několika kroky, kdy jsou data o zmocněncích a zmocnitelích opakovaně ověřována.

Hamáček zdůraznil, že všechny navrhované varianty by se vztahovaly pouze na lidi, kteří jsou v karanténě z rozhodnutí hygieny či praktického lékaře. Kdyby se volby odehrávaly nyní, šlo by o zhruba 3500 voličů, uvedl.

Návrhy nyní nechá ministerstvo posoudit jednotlivými parlamentními stranami, pokud by jedna některou z variant vetovala, z návrhu by tato forma hlasování podle ministra vypadla. Hamáček předpokládá součinnost Sněmovny tak, aby změna zákona byla přijata co nejrychleji.

Opoziční Piráti prosazují korespondenční způsob hlasování, který se podle Hamáčka nepodaří včas přijmout. Podle kritiků je úskalím korespondenční volby hlavně zajištění tajnosti hlasování. "Polský Sejm přijal zákon o korespondenční volbě prezidenta v reakci na covid již v květnu, korespondenční volby proběhly kvůli koronaviru také v Maďarsku a v Jižní Koreji," namítl místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti). Opoziční ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 chystají k výsledku schůzky s Hamáčkem společné prohlášení.

Předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN) v dopise Hamáčkovi uvedl, že obce jsou připraveny zabezpečit konání voleb i za zpřísněných podmínek. Stát ale musí zajistit ochranné pomůcky a financování.