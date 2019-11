Můžu k postupu přijít jak slepý k houslím, smál se Ševčík

Praha - Fotbalista Petr Ševčík bere premiérovou pozvánku do české reprezentace jako splnění dětského snu a má radost, že může být u rozhodujících zápasů o postup na mistrovství Evropy. Pětadvacetiletý záložník, který byl dodatečně povolán na nadcházející kvalifikační duely s Kosovem a v Bulharsku, si zároveň pochvaluje, že má v týmu hned sedm spoluhráčů za Slavie.

"Každý malý kluk, když už hraje fotbal, sní o tom, aby se jednou dostal do reprezentace. Jsou to úplně super pocity," řekl pro klubovou televizi Ševčík.

Pokud reprezentanti ve čtvrtek v Plzni porazí Kosovo, zajistí si s předstihem účast na šampionátu v příštím roce. "Být u klíčových zápasů, kdy můžeme slavit postup, je úplně fantastické. Protože - když to řeknu blbě - k tomu přijdu jak slepý k houslím. Pro mě to bude, pokud se nám to podaří, určitě krásný zážitek," uvedl Ševčík.

V aktuálním výběru reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého se stal už osmým hráčem z pražské Slavie, která suverénně vede českou ligu. "Určitě je to lepší, že nepůjdu do nějakého cizího prostředí a budu tam mít kluky, s kterými se vidím denně. To je dobré," prohlásil Ševčík.

Slávisté mají na podzim vzhledem k účasti v Lize mistrů velmi náročný a nabitý program a nyní je s národním týmem čekají další zápasy. "Náročné to je, ale na reprezentaci se každý těší. Ale já jsem po posledním zápase docela v pohodě, protože jsem hrál jen 20 minut. Mě nějak extra nohy nebolí," dodal Ševčík.