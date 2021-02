Mužstvo je čisté a s obrovskou morálkou, pochvaloval si Vrba

Olomouc - Trenéra Pavla Vrbu při premiéře na lavičce fotbalistů Sparty potěšilo, že se jeho noví svěřenci v duelu 18. kola první ligy v Olomouci nevzdali ani za stavu 0:2 a bojovali za klub. Pražané po obratu vyhráli na Andrově stadionu 3:2 a náskok vedoucí Slavie snížili na 10 bodů.

"Mužstvo je čisté a s obrovskou morálkou, což je hrozně důležité. Hráči i za stavu 0:2 zvedli prapor a ukázali, že chtějí za svůj klub bojovat," řekl na on-line tiskové konferenci Vrba, který ve středu nahradil odvolaného Václava Kotala.

Sigma vedla po gólech Kryštofa Daňka a Pabla Gonzáleze, ale v 57. minutě snížil Ladislav Krejčí starší a poté dvěma proměněnými penaltami otočil skóre David Moberg Karlsson. Vítězný gól dal ve třetí minutě nastavení. Za stavu 2:2 naopak González pokutový kop nedal.

"Neříkám, že to bylo úplně podle mého gusta, ale pro diváky to muselo být zajímavé utkání. Přineslo spoustu situací, u kterých se u televize bavili. Pět gólů, chycená penalta. Oba mužstva chtěl hrát ofenzivně, takový by fotbal měl být," uvedl Vrba.

"Jsem rád, že se přiklonilo štěstí k nám. Olomouc za stavu 2:2 neproměnila penaltu a kdyby ji proměnila, mohl zápas klidně skončit i opačně," doplnil sedmapadesátiletý bývalý kouč Plzně, české reprezentace, Anži Machačkala či Ludogorce Razgrad.

Podle očekávání místo rozestavení s třemi stopery, s nimiž Sparta většinou hrála pod Kotalem, nasadil čtyřčlennou obranu. "Když máte v čtyřobráncovém systému krajní obránce, kteří dokážou podpořit ofenzivní fázi, je to možná ještě ofenzivnější, než když se hraje na tři. Dostávali jsme se do ofenzivy ve více hráčích a vytvářeli jsme si přečíslení. Hlavně ve druhém poločase měla naše hra dopředu parametry, které bych si představoval," konstatoval Vrba.

"Ve druhém poločase odehráli někteří hráči nadstandardní poločas, dokázali vytvářet přečíslení a to pak rozhodlo. Jedním z nejlepších ofenzivních hráčů v tomto utkání byl Karlsson. Patří k hráčům, kteří mají kvalitu na to, aby penaltu zvládli proměnit," dodal přerovský rodák.

Vadily mu ale inkasované góly, hlavně chyba před druhým. "Dostat se po dlouhém odkopu od gólmana do situace, že jde útočník sám na gólmana, je pro mě nepochopitelná věc. Za stavu 2:0 ta situace navíc byla stejná a dostal se tam znovu. Hráči si musí udělat takové postavení, aby ta situace vůbec nevznikla a balon tam vůbec nepropadl," podotkl Vrba.

"Byly to dvě hrubé chyby, které jsme v defenzivě udělali. Druhá Olomouci nevyšla, ale při první nás potrestali. Bylo mi samozřejmě na srdci a na duši nedobře, ale když se nám to podařilo otočit, tak mi bylo hej," řekl kouč, který s Plzní získal tři české tituly a třikrát si s ní zahrál základní skupinu Ligy mistrů.