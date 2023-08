Mužská čtvrtkařská štafeta chce útočit na čas pod tři minuty, třeba v boji o OH

Budapešť - Česká mužská čtvrtkařská štafeta chce v příští sezoně útočit na čas pod tři minuty. Národní rekord dnes kvarteto Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm vylepšilo na 3:00,99 minuty, ale na postup do finále mistrovství světa to nestačilo. O další posun se mohu snažit třeba v květnu 2024, kdy se bude při World Relays na Bahamách bojovat o čtrnáct míst na olympijských hrách v Paříži.

K času pod tři minuty se potřebují zlepšit o sekundu. "Tak samozřejmě to je cíl celou dobu, zatím se nám to nepovedlo. Kdyby se to povedlo na Bahamách, bylo by to supr, ale k tomu se musí sejít čtyři zdraví kluci v super formě. Není to tak jednoduché, jak by se zdálo, ale určitě když přijedeme na Bahamy v tomhle složení a budeme mít super formu, tak neříkám, že budeme atakovat 3:00, ale český rekord budeme mít v hlavě," uvedl Maslák.

Nejzkušenější člen týmu startoval na MS v Budapešti jen v tomto závodě. Byl náhradníkem pro bronzovou smíšenou štafetu, takže v dějišti šampionátu pobývá od začátku. "Já chodil fandit, dokud jsem mohl, než jsem se začal soustředit na svůj závod. Tím jak byla ukrutná vedra, to čekání bylo dlouhé, protože chodit někam ven v tomhle byl nesmysl, navíc nám na pokoji moc nefungovala klima, tak jsme se pořád trápili v tom vedru. Ale nakonec jsme to nějak zvládli, předvedli jsme super výsledek a máme být na co hrdí," řekl.

Ocenil výkon štafety, i když nebyl postupový. Stejný postoj měl i Krsek, který stejně jako v mixu rozbíhal. "Zaběhli jsme český rekord, takže můžeme být všichni spokojení. Za mě osobně to nebylo úplně podle představ, protože ačkoliv se mi to běželo dobře, tak v půlce trati mi trochu píchlo v noze. Myslím, že jsem pak udržel tu rychlost, jen jsem měl v hlavě, že musím trochu opatrně, abych doběhl a předal ten kolík, takže takové rozporuplné pocity," popsal.

Maslák na svém druhém úseku cítil trochu rezervy. "Přece jen, když jsem vybíhal zatáčku, byli hodně přede mnou. Myslím, že celkově jsme měli na ještě lepší čas. Neříkám, že bychom měli na postup, ale kdybychom běželi v tom druhém, trošku lehčím běhu, kde bychom byli víc v kontaktu, tak bychom běželi rychleji," odhadoval.

Ani Müller neběžel úplně ideálně. "Já jsem ze začátku trochu škobrtnul, tak jsem hned něco málo ztratil. A pak jsem za Trinidaďanem trochu brzdil, takže tam byla lehká rezerva. A dopadlo to, jak to dopadlo," řekl.

Šorm musel podobně jako Krsek, který měl ještě navíc individuální závod, během týdne vstřebávat únavu z veleúspěšné smíšené štafety. "Já měl medaili na krku, mně se spalo dobře. Na tenhle závod jsem se těšil, myslím, že jsme běželi skvěle, udělali jsme národní rekord. Akorát to dneska nestačilo, soupeři byli lepší," řekl po mužském závodě.

Štafety se obecně posouvají dopředu, hodně se na ně soustředí evropské státy. "Mají v tom větší šanci. V mixu bylo sedm štafet ve finále z Evropy. Evropané tam cítí šanci, jak porazit Jihoameričany, Američany a Afričany," vysvětloval Maslák. V mužské štafetě na 4x400 metrů postoupily do finále čtyři evropské týmy. Ženské finále bude po dodatečném zařazení Francie devítičlenné se sedmi evropskými státy.