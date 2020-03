Muzikanti v době koronaviru pomáhají hudbou i finančními sbírkami

Praha - V době, kdy nemohou lidé navštěvovat koncerty, nabízejí muzikanti živé koncerty on-line. Někteří, jako například Česká filharmonie nebo Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, se zapojili do sbírek na nákup potřebných zdravotnických pomůcek. Jiní zase svým posluchačům posílají povzbuzující pozdravy prostřednictvím videoklipů.

Členové a zaměstnanci Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK podpořili svou sbírkou zakoupení dvou monitorů vitálních funkcí oddělení ARO Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Monitor pro zobrazení a měření základních vitálních funkcí pacienta je nyní akutní potřebou, ale bude plně využit i po odeznění současné situace. Cena přístrojů činí 240.000 korun. "Hudebníci se zpravidla vyjadřují svými uměleckými prostředky. To v těchto dnech není možné. O to více si vážím spontánních lidských postojů členů orchestru Pražských symfoniků a vzkazu, který tak můžeme vyslat lékařům a zdravotníkům v první linii," uvedl Daniel Sobotka, ředitel FOK.

Sobotní benefiční koncert Pomáháme s Českou filharmonií vynesl přes 4,5 milionu korun pro nemocnice a představil platformu Spojujeme Česko. Částka ještě nemusí být konečná, protože posílat finanční příspěvky je možné do 3. dubna. Vybrané peníze poslouží na nákup potřebných zdravotnických pomůcek Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Pokračují také on-line hudební večery v rámci projektu Koncert pro 10 milionů, teré za sedm dní zhlédlo přes 300.000 diváků. "Jsme rádi, že se nám se zcela novým projektem během takto krátké doby podařilo proniknout do neuvěřitelného počtu obýváků a života našich diváků. Vnímáme to jako první etapu našeho projektu a je na čase posunout se dále. Proto se přesouváme do terénu, který představuje nespočet možností, abychom se následně, od 3. dubna vrátili zpět do studia," uvedl Jaroslav Vavřina, organizátor a iniciátor projektu, který vedle hudby nabízí také hosty z různých oblastí nejen uměleckého života.

Mnoho muzikantů nabízí fanouškům populární hudby živé přenosy koncertů ze zkušeben nebo svých domovů. Zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo tak představil novou píseň s názvem Hned teď. "Tři live videa natočená na iPhone spojená v jedno ... pro radost, potěchu a povzbuzení nás všech. Nejméně dokonalá nahrávka všech dob - s metronomem, štěkáním psů a nejrůznějším vrzáním," podotkl Krajčo k videu, které má přes 161.000 zhlédnutí.

Kapela Zvíře jménem Podzim posílá svým posluchačům povzbuzující pozdrav prostřednictvím videoklipu k písničce Podzimní pes. Videoklip vznikl na začátku března, krátce před tím, než vstoupila v platnost omezení kvůli koronaviru. "Původně jsme zamýšleli propojit klip s veřejnou sbírkou pro některé psí útulky. Současná situace ale vyžaduje apelaci spíše celospolečenského kontextu a tak bychom ho rádi věnovali úplně všem," podotkla režisérka klipu Jana Stárková.

Skupina Mňága a žďorp vydává dva klipy. Jsou k písničkám Vteřiny věčnosti a Žádnej strach z loňského alba Třecí plochy. Oba klipy natočil režisér Tomáš Krejčí a v ani jednom nevystupuje kapela, nýbrž lidé, kteří si svou účast koupili v crowdfundingové kampani. "Vznikly tak dva jemné a citlivé krátké příběhy, které možná v současných drsných časech vyniknou o to víc. Něha, láska, děti, sranda," uvedl lídr kapely Petr Fiala.