Muži v Brně sušenkami s marihuanou zdrogovali tři ženy, dopadla je policie

Brno - Dva muži v Brně sušenkami s marihuanou zdrogovali tři prodavačky v samoobsluze, ženy skončily na jednotce intenzivní péče. Policie muže dopadla, jsou podezřelí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Jejich motivace není zřejmá, řekl ČTK policejní mluvčí David Chaloupka.

Na webu policie Chaloupka uvedl, že rozuzlit složitý případ z konce loňského roku se podařilo kriminalistům z brněnského toxi týmu. Vše podle něj začalo oznámením o náhlé nevolnosti tří prodavaček v samoobsluze potravin v brněnských Zábrdovicích. "Jejich stav se postupně zhoršoval natolik, že museli být hospitalizované v nemocnici na jednotce intenzivní péče, upadaly totiž i do bezvědomí. Až toxikologické vyšetření v nemocnici objasnilo, co kolaps tří žen způsobilo. Byla to akutní otrava omamnou látkou THC," popsal mluvčí.

Policisté zjistili, že do prodejny, kde všechny tři pracovaly, toho dne přišli dva muži nakupovat suroviny k pečení. Do obchodu se později odpoledne vrátili a prodavačky pohostili svými výrobky – upečenými sušenkami. Jenže do sladkého pečiva navíc přidali i marihuanu. "To samozřejmě prodavačky nevěděly a sušenky s chutí snědly. Pokrm u nich potom vyvolal popsané obtíže," uvedl mluvčí.

Kriminalisté po podezřelých dlouho pátrali, pracovali proto i s verzí, že to mohou být cizinci. "A to se nakonec potvrdilo, v Brně se totiž zdržovali jako příležitostní dělníci a po skončení práce se vraceli do své země. V květnu se je podařilo vypátrat a dopadnout," uvedl mluvčí.