Muži, který u muzea vyzýval ke stržení vlajky, uložil soud podmínku

Praha - Jaroslavu Popelkovi, který v polovině března na protivládní demonstraci v Praze vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea, uložil Obvodní soud pro Prahu 1 za podněcování k trestnému činu čtyřměsíční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Na 18 měsíců mu zároveň zakázal pobyt na území Prahy. Rozhodnutí není pravomocné. Popelka uvedl, že se cítí nevinen, šlo podle něj nanejvýš o přestupek.

"Vaším primárním zájmem bylo strhnout dav, strhnout lidi za účelem násilného proniknutí do budovy Národního muzea," konstatovala soudkyně Eva Švíglerová. Jako stěžejní důkazy označila především kamerové záznamy. "Je zřejmé, že vaším zájmem bylo vyburcovat dav, eskalovat situaci, eskalovat napětí a tím podněcovat k trestnému činu," doplnila. Jednáním podle ní Popelka překročil hranice svobody slova.

Popelka podle státní zástupkyně 11. března na demonstraci na Václavském náměstí nazvané Česko proti bídě i po jejím skončení podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea a sundal z ní vlajku Ukrajiny, vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. "Pojďte všichni k muzeu, jdeme dovnitř," provolával podle žalobkyně. "Navrhuji po skončení tohoto shromáždění odstranit z Národního muzea ukrajinskou vlajku,“ prohlašoval také. Do Národního muzea se po demonstraci pokusilo vniknout několik stovek účastníků, kteří chtěli vlajku sundat.

Žalobkyně v závěrečné řeči upozornila na to, že Popelka nepodněcoval k násilným činům. Vzhledem k vyhrocené situaci po demonstraci, kdy nadále vybízel k odstranění vlajky, musel být ale srozuměn s tím, že může v důsledku jeho jednání být spáchán trestný čin výtržnictví. Mimo podmínky muži navrhla dvouletý zákaz pobytu v Praze, protože podle ní v činnosti i nadále pokračuje. Popelkův obhájce odmítl, že muž spáchal trestný čin. Pokud by vlajka byla stržena, nešlo by podle něj o výtržnictví, ale o přestupek.

Popelka dnes soudu řekl, že on a jeho uskupení považují za nevhodné, aby na Národním muzeu visela vlajka cizího státu. Symbol podle něj vadí mnoha lidem, snahu o odstranění dal do souvislosti se svým názorem, že za vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 může Ukrajina. Vyjádřil také záměr v pokusech o odstranění vlajky z budovy pokračovat. Zároveň ale uvedl, že nechce žádné násilí.

V souvislosti s březnovou demonstrací se policie zabývala více případy. Obvodní soud by měl řešit případ muže, který podle policie po demonstraci poškodil projíždějící auto s ukrajinskou SPZ. V polovině května za veřejné schvalování válečných zločinů potrestal půlroční podmínkou s odkladem na dva roky jednatřicetiletého muže. Podle nepravomocného rozsudku měl na sobě na demonstraci nášivky s písmenem Z a logem ruské Wagnerovy skupiny. Muži soud také na rok zakázal pobyt na území Prahy, měl by navíc zaplatit 12.000 korun jako peněžitý trest.