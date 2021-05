Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravuje výstavu o počítačové hře Creaks

Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravuje výstavu věnovanou vzniku úspěšné počítačové hry Creaks. Cílí na návštěvníky, které neoslovuje obvyklá nabídka muzeí. Výstava postavená na originálních náčrtech, kresbách a malbách autorů Radima Jurdy a Jana Chupa bude přístupná od začátku června do poloviny srpna. Po otevření muzea naplánovaném na 11. května uvidí návštěvníci výstavu Mizející město, která vychází ze sbírek pohlednic sběratele Bohumíra Špačka. Podle původního plánu měla skončit 2. května. Návštěvníci ji ale neměli možnost vidět, proto ji muzeum asi o tři týdny prodlouží. ČTK to řekl ředitel muzea Michal Kamp.

Prezentace vzniku počítačové hry je pro muzeum i výtvarníky novinkou. Podle Kampa mají ale dnešní hry hodnotu díky kvalitě autorů, kteří za nimi stojí. Ve hře Creaks nechali výtvarníci ožívat obyčejné předměty. Z věšáků jsou duchové, z nočního stolku zvířata. Všechno díky fantazii, která začne pracovat, když se setmí. Pro hráče zvyklé na digitálně upravenou scénu hry bude zajímavé vidět její zrod od prvních návrhů přes dokončené obrazy naskenované přímo do hry.

Na návštěvnosti muzea za loňský rok se podepsala povinná uzavírka kvůli koronaviru. Obvyklá asi šestnáctitisícová návštěvnost se propadla na čtvrtinu. Otevřít zatím nemohlo ani letos. Provoz bez návštěvníků se podle ředitele soustředil na organizaci či rozšiřování sbírek nebo badatelskou činnost.

Patří mezi ni rozsáhlé archeologické bádání, které mimo jiné přineslo výsledky v mapování osídlení okolí Havlíčkova Brodu ve starší době kamenné. "Je to místo nad Havlíčkovým Brodem, kde je výhled téměř kruhový. Lidé tenkrát vyhledávali polohy, ze kterých viděli široko do kraje a byli schopní vidět zvěř, kterou lovili," řekl mineralog muzea Marek Chvátal. Osídlení dokládají početné nálezy štípaných pazourků.

Kromě pravěkých památek se muzeum snaží zachovat předměty denní potřeby nedávné doby. Díky daru získalo textilie z 60. let minulého století. Co je pro mnohé pořád staré haraburdí, bude mít podle muzejníků brzy mimořádnou vypovídací hodnotu. "Kdybychom to začali sbírat až za 20 let, tak už nic z toho nebude. Přitom jsou to věci, které teď začínají nabývat na muzejní hodnotě," řekl Kamp. Mezi darovanými věcmi jsou i ručníky vyráběné textilním družstvem Vzor ve Ždírci nad Doubravou dokonce v originálním balení.

Větší akvizici poslední doby představuje nákup skleněné plastiky Milana Krajíčka za asi 120.000 korun.

Muzeum, které zřizuje Kraj Vysočina, hospodařilo loni asi s osmi miliony korun. Letošní rozpočet byl podle ředitele ponížený asi o 750.000 korun. "Letos už jsme ve financích klesli o deset procent a příští roky nebudou v žádném případě lepší," řekl Kamp.