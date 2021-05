Muzeum východních Čech v H.Králové představí dvorní umělce císaře Rudolfa II.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové instalovalo 26. května 2021 obraz Rudolfa II. od Lucase van Valckenborcha. Jedná se o zahraniční zápůjčku portrétu z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Obraz je součástí výstavy nazvané Rudolf II. - Umění pro císaře.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové instalovalo 26. května 2021 obraz Rudolfa II. od Lucase van Valckenborcha. Jedná se o zahraniční zápůjčku portrétu z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Obraz je součástí výstavy nazvané Rudolf II. - Umění pro císaře. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové představí veřejnosti mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II. Výstava “Rudolf II. - Umění pro císaře” bude k vidění od pátku 28. května do 7. listopadu. Půjde o výstavu sezony, některá díla doposud nebyla vystavena, řekli novinářům zástupci muzea. K vidění bude také zápůjčka portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Dnes ji pracovníci muzea umístili ve výstavním sále.

"Jedná se o výstavu výtvarných děl rudolfínských mistrů. Je unikátní tím, že všechna vystavená díla jsou ze soukromých sbírek, některá z nich uvidí veřejnost vůbec poprvé," řekl dnes ČTK kurátor výstavy Stanislav Hrbatý.

Podle něj se dosud česká veřejnost měla možnost s rudolfínským uměním setkat jen zřídka. V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno jen na velké výstavě v Praze. "Námi připravovaná výstava rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představí v širších souvislostech evropského kontextu," řekl Hrbatý.

Součástí výstavy bude soubor běžně nepřístupných výtvarných děl Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Roelanta Saveryho, Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries a Aegidia Sadelera. Návštvníci uvidí také soubor grafických listů a kreseb, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou včetně několika anonymních rudolfínských děl.

Součástí výstavy bude i malý kabinet kuriozit v podobě obvyklé na vrchnostenských sídlech v rudolfínské době. K vidění budou například lebky exotických zvířat, pravěké fosilie, schránky velkých mořských mlžů nebo kopie části Mattiolioho herbáře. “K dispozici bude také alchymistická dílna. Vznikne tak tematický přesah výstavy pro její snadnější uchopení z didaktického hlediska muzejní pedagogiky,” uvedla mluvčí muzea Lucie Peterková.

To, že mnohá umělecká díla z rudolfínských sbírek, která budou v hradeckém muzeu k vidění, nebyla dosud vystavena, souvisí s tím, že značná část skončila v soukromých sbírkách v zahraničí.

"V posledních deseti letech se začala situace měnit. Našli se osvícení soukromí sběratelé, kteří se zasloužili o to, že se už některá díla mohla z ciziny vrátit do země původu," uvedla autorka výstavy, historička a odbornice na rudolfínské umění Eliška Fučíková. Podle ní by expozice mohla být zároveň inspirací pro další sběratele, aby umožnili veřejným institucím prezentovat své sbírky.

Zahájení plného provozu muzeum plánuje od pátku 28. května, kdy bude veřejnosti přístupné opět šest dní v týdnu kromě pondělí.