Muzeum v Turnově vystaví repliku šperků vytvořených pro Alžbětu II.

Turnov (Semilsko) - Muzeum v Turnově vystaví od čtvrtka repliku granátových šperků, které před čtvrtstoletím zhotovil pro královnu Alžbětu II. uznávaný turnovský šperkař Jiří Urban. Je i autorem repliky, která se přesto od soupravy vytvořené pro nedávno zesnulou britskou panovnici trochu odlišuje.

"Je to autorská replika, je to druhé provedení, které má hodnotu originálu," řekl dnes novinářům kurátor muzea Miroslav Cogan. Muzeum vystavenou kolekci tvořenou náhrdelníkem, náramkem, broží, párem náušnic a prstenem dalo pojistit na částku 2,8 milionu korun. V Klenotnici budou šperky zapůjčené od soukromé majitelky do konce října.

Od královské soupravy se podle Cogana replika liší pouze v detailech. "Předně je replika montovaná ve čtrnáctikarátovém zlatě, zatímco ta pro královnu ve vyšší, 18karátové ryzosti. Také kameny nemohou být zcela totožné, protože jde o přírodní surovinu. Královninu soupravu tvoří 920 granátů o velikosti 3,5 až šest milimetrů, zatímco v replice jich Urban použil o něco méně. Celkem 886 kusů, zato větších, čtyři až sedm milimetrů velkých, barevně vyrovnaných českých granátů," dodal Cogan.

Originál navrhl a zhotovil Urban v roce 1996 na zakázku Brna, šlo o oficiální dar města britské královně při její návštěvě. Mnoho času na zhotovení tehdy Urban neměl. "Jen čtyři týdny," řekl dnes autor ČTK. Podle něj bylo nemyslitelné, aby se za tak krátkou dobu dalo stihnout nabrousit a navrtat kameny. "Objel jsem staré brusiče a nakoupily se ze starých zásob, i co měli po rodičích," zavzpomínal šperkař. Obavy měl tehdy z toho, zda jeho dílo splní očekávání. Dnes s odstupem času si myslí, že spíše ano. "Ale mohlo to být lepší. Asi bych nasbíral větší kameny a chtěl bych na to více času, to už ale nejde, to se nevrátí," dodal Urban.

V designu kolekce granátových šperků pro královnu vyšel Urban z estetiky klasicistních šperků ze začátku 19. století, kdy k těm nejoblíbenějším patřily víceřadé návleky. Hlavním kusem sady šperků je tak pětiřadý náhrdelník se třemi rozetami a ve třetí rozetě je ukryta spona zapínání. Cogan míní, že darovaná souprava u Alžběty II. sklidila úspěch. "Pozoruhodné je, že královna nepředala šperky svému doprovodu, ale při odjezdu z města držela etui s cennou soupravou na klíně," dodal. Minimálně jednou měla královna na sobě brož z této soupravy i na veřejnosti, a to 1. ledna 2006 při bohoslužbě.

Repliku vytvořil Urban dva roky poté, co zhotovil královskou soupravu. "Protože jsme měli firmu na granátovou výrobu, nasbírali jsme i velké kameny a ty se těžko prodávají, protože jsou drahé. Tak jsem si je skládal a napadlo mě, že si udělám rodinný šperk, ale nakonec skončil v soukromé sbírce," dodal Urban.

Repliku královské soupravy turnovské muzeum už jednou vystavovalo, před osmi lety na výstavě uspořádané k Urbanovým 60. narozeninám. "Myslím ale, že trochu zanikla na té velké výstavě, kde byly desítky a desítky šperků a objektů," dodal Cogan.