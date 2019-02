Poděbrady (Nymbursko) - Muzeum v Poděbradech na Nymbursku láká letos již třetím rokem příznivce filmů na unikátní sbírku soch, figurek a replik filmových postav. Před rokem muzeum otevřelo pobočku i v Praze, v každé z poboček lidé uvidí zhruba 650 exponátů. Každou z poboček navštíví ročně kolem 30.000 lidí, řekl ČTK majitel muzea vystupující pod sběratelským jménem Johnny Wolf.

Muzeum podle Wolfa nabízí jednu z největších popkulturních sbírek, vlastní zhruba 1300 exponátů. Podle něj jde o jednu z největších sbírek na světě, v Evropě pak unikátní. "Kdo je filmový nadšenec, kdo je milovník filmu, stříbrného plátna a všech těchto postav, tak si u nás určitě najde to svoje," řekl Wolf.

V muzeu jsou k vidění nejrůznější filmové postavy, všechny jsou v měřítku od 1:6 až po životní velikost. "Jsem obrovský fanda (režiséra) Jamese Camerona, takže Terminátor, Vetřelci, Avatar, to tady nemůže chybět. Myslím i na malé návštěvníky, takže tu jsou sošky Disney, máme i DC Comics hrdiny nebo Marvel hrdiny," řekl Wolf. Své zastoupení tu má také jediná česká postavička - major Zeman ze seriálu 30 případů majora Zemana.

Wolf plánuje do budoucna rozšíření muzea. V Poděbradech má k dispozici další velký sál, kde by chtěl vybudovat speciální místnost věnovanou hororům. V Praze již taková místnost v jeho muzeu existuje. V plánu je také expanze do zahraničí, nejreálněji se v tuto chvíli jeví Slovensko.

Negativum tohoto koníčku je podle majitele především v pořizovacích cenách. "Čím větší exponát, tím bývá dražší, licence jsou velice drahé a každý exponát vychází na poměrně vysoké částky," řekl Wolf. Sochy hrdinů v životní velikosti se podle něj běžně pohybují i kolem 200.000 korun. Mezi sběratelsky nejcennější řadí Wolf například prototyp busty princezny Neytiri z filmu Avatar v měřítku 1:2 nebo bustu Gandalfa z filmu Pán prstenů - Wolfovu muzeu patří dvě z pouze pěti vyrobených bust.

Muzeum v Poděbradech má otevřeno sedm dní v týdnu. Dospělé vstupné vyjde na 250 korun, děti od tří do 15 let zaplatí 160 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti stojí 750 korun.