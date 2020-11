Muzeum v Osvětimi dostalo sešit s rukopisy básní vězeňkyň

Osvětim (Polsko) - Sešit se ručně napsanými verši, které byly výtvorem žen vězněných v nacistickém koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi, obohatil sbírky muzea v Osvětimi. Sešit patřil bývalé vězenkyni a do sbírek jej daroval její syn, oznámilo muzeum.

Sešit má 32 linkovaných stran a obsahuje 17 básní zapsaných různým písmem. Patřil bývalé vězeňkyni, Boženě Zdunekové, která se do tábora dostala jako zatčená příslušnice polského odboje v roce 1943. Dostala se do táborové nemocnice, kde si vězeňkyně recitovaly verše vzniklé v táboře - a nejspíše pravě tam byly zapsány do sešitu, uvedl list Gazeta Wyborcza.

"Není až tak úplně jasné, jak ve vlastnictví paní Zdunekové ocitl sešit, který podle nápisu na obalu měl sloužit k evidenci čísel zemřelých vězenkyň," uvedl vedoucí osvětimského archivu Wojciech Plosa. Upozornil, že sešit obsahuje jen malou část táborové poezie, která se uchovala hlavně díky tomu, že básně vzniklé v táboře se vězni a vězeňkyně učili nazpaměť a po válce dokázali tato díla zrekonstruovat.

Sama Zduneková byla na konci léta 1944 odeslána do Ravensbrücku, kde se koncem dubna 1945 ocitla ve skupině vězenkyň osvobozených a odeslaných do Švédska díky akci švédského Červeného kříže. O tři roky později se provdala za bývalého varšavského povstalce a vězně koncentračního táboru Stutthof. Jejich syn sešit muzeu daroval.

"Pro nás je nesmírně důležitý každý dokument a každá památka, protože díky nim můžeme nejen poznávat historii Osvětimi jako instituce, ale přejít i na osobní úroveň a ukázat jednotlivé lidské osudy," zdůraznil ředitel muzea Piotr Cywiński. Sešit označil za důkaz, že básně pomáhaly uvězněným bojovat proti ponížení a odlidštění.