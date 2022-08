Muzeum v Liberci má novou atrakci, 24metrový skleněný žebřík ve vyhlídkové věži

Liberec - Severočeské muzeum v Liberci má novou atrakci. Jde o 24 metrů dlouhý skleněný žebřík, který vede přes dvě patra vyhlídkové věže. Jeho dnešní slavnostní odhalení zahájilo premiérový ročník festivalu skla Crystal Valley Week, který bude v Liberci až do neděle. Provázet ho budou skleněné instalace, výstavy i živá tvorba. Součástí budou i módní přehlídky Blanky Matragi nebo Liběny Rochové v netradičním prostředí tramvajového depa. Novináře o tom informovali organizátoři festivalu.

Křišťálový žebřík v muzeu je dílem libereckých umělců Jana a Ondřeje Salanských. "Žebřík má několik rovin, jak ho můžeme vnímat. Jedna je, že příčky žebříku symbolizují šplhání stále výš a výš a druhá rovina je opačná. Když si uvědomíme, že šplháme po skleněném žebříku, tak je tam pořádek riziko, že se to může celé rozbít. A to symbolizuje sklářství, že je to taková křehká věc v naší kultuře," řekl Jan Salanský. Další rovinu nabízí žebřík díky tomu, že je z vnitřní strany vystříbřený. "Je tam jakási iluze materiálu. Ač je to skleněný žebřík, tak se v něm můžeme vidět a odráží nás samotné," dodal. Podle jeho bratra Ondřeje spojuje jejich dílo tradiční sklářské technologie s moderními. "To si myslíme, že je ten směr a pro sklářství to, co by ho mohlo, nechci říci, že zachránit, ale posunout dál," dodal.

Křišťálový žebřík je vyroben ze 16 segmentů, z nichž každý měří 1,5 metru. Segmenty jsou zavěšené na ocelovém laně pomocí speciálních 3D tištěných úchytných systémů, které byly vyvinuté přímo pro tuto instalaci. Žebřík je doplněný stříbrnými mračny z ručně foukaného hutního skla. Samotný žebřík váží 140 kilogramů a mračna dalších 120 kilogramů. Součástí historické věže muzea z konce 19. století bude minimálně pět let. Podle ředitele muzea Jiřího Křížka by se mohl stát dalším lákadlem pro návštěvníky. "Samotná věž byla velmi oblíbená jako městská rozhledna a instalace nebeského skleněného žebříku je taková, troufám si říci, sázka na jistotu. Protože zážitek zůstává, že projdete historický interiér věže, a teď navíc je do toho vložené, možná až provokativní nebo velmi zvláštní, originální soudobé umělecké dílo. Je to kontrast," uvedl ředitel muzea.

Podobně originálních děl bude po Liberci v tomto týdnu mnohem více. Cílem akce je ukázat, že Liberecký kraj má ve světě unikátní postavení, co se týče sklářské a bižuterní výroby a výroby šperků. Napříč krajem je zhruba 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol.