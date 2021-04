Muzeum v Kopřivnici poprvé vystaví vůz Tatra 700-2, model 97

Až nastane rozvolňování vládních koronavirových omezení a otevřou se muzea, v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici na Novojičínsku lidé poprvé uvidí vůz Tatra 700-2, model 97 (na snímku z 6. dubna 2021). Byl jedním z aut, která byla poškozena, když se v březnu 2004 pod náporem sněhu zřítila střecha muzejního depozitáře. Loni auto prošlo renovací a už je připravené do expozice. ČTK to řekla kurátorka muzea Michaela Bortlová.

Kopřivnice (Novojičínsko) - Až nastane rozvolňování vládních koronavirových omezení a otevřou se muzea, v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici na Novojičínsku lidé poprvé uvidí vůz Tatra 700-2, model 97. Byl jedním z aut, která byla poškozena, když se v březnu 2004 pod náporem sněhu zřítila střecha muzejního depozitáře. Loni auto prošlo renovací a už je připravené do expozice. ČTK to řekla kurátorka muzea Michaela Bortlová.

Automobil byl poškozen na třech místech. „Nebylo to tak náročné na renovaci. Provedla se dílčí karosářská úprava na blatníku a na dvou místech u dveří řidiče. Vůz byl nalakován. Ještě se na něm musí opravit přední logo, aby bylo zřetelné,“ řekla Bortlová.

Auto má i po opravě tmavě zelenou barvu. „Finální odstín respektuje původní odstín zelené metalízy. Interiér zůstal nedotčený a v původním autentickém stavu,“ uvedla kurátorka.

Vozem jezdil na konci 90. let minulého století ředitel závodu Tatry v Příboru. Po uzavření závodu vůz přešel do oddělení firmy v Kopřivnici a poté se dostal do muzejních sbírek. Vystavován ale dosud nebyl.

Má výrobní číslo 012065. "Z hlediska výrobních čísel tvoří "sestru" limuzíně s výrobním číslem 012066 v provedení zlaté metalízy Bambus H9057, která je nadále v držení automobilky. Po formální stránce jsou totožné. Společné mají rovněž použití kůže v béžovém provedení, ovšem u zlaté se jedná o kombinaci látky s kůží,“ uvedla kurátorka.

Model Tatra 700 byl posledním osobním vozem v historii kopřivnické automobilky. Šlo o inovovanou verzi Tatry 613. Tatra limuzínu veřejnosti představila před 25 lety, 9. dubna 1996. Nevyrobila pak ale ani 100 kusů.

Muzeum má ve sbírkách dvě Tatry 700. V případě druhého vozu jde o model 96 z první série v barvě stříbrné metalízy. V 90. letech vůz využívala některá z českých ministerstev. Také tento vůz je po renovaci a muzeum ho získalo od soukromého sběratele výměnou za jinou Tatru 700, model 97. "Sbírka má určitou koncepci a díky tomu jsme doplnili typologickou řadu,“ řekla kurátorka.

Prostory pro vystavení vozů muzeum získá díky tomu, že se z něj nákladní vozidla přestěhují do nedalekého nově vybudovaného muzea nákladních automobilů. Návoz vozů do nového muzea začal tento týden. „Uvolní se nám místo a dají se tam osobní vozy a typy, které tady třeba ani nikdy nebyly vystaveny, nejenom ze sbírky Tatry, ale i ze zápůjček,“ řekla Bortelová.

Generální ředitel automobilky Tatra Trucks Pavel Lazar řekl, že výročí Tatry 700 si podnik určitě připomene, ale podstatná je pro něj nyní výroba nákladních vozů a také jí se týká jedno letošní výročí. "Letos budeme mít významné výročí deset let od představení modelu Tatra Phoenix," řekl Lazar. Tento vůz bude vystaven nejen v novém kopřivnickém muzeu, ale také v Nizozemsku ve vestibulu ředitelství společnosti DAF, s níž Tatra spolupracuje.