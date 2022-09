Muzeum v Koněšíně v budoucnu převezme bitevní vrtulník Mi-24D, nyní se renovuje

Praha/Koněšín (Třebíčsko) - Do expozice Leteckého muzea v Koněšíně na Třebíčsku v budoucnu přibude zrenovovaný dvoumetrový bitevní vrtulník Mi-24D. Počítá s tím memorandum, které dnes v Praze podepsali zástupci muzea a státního podniku LOM Praha, který má renovaci na starosti. Práce na téměř 53 let starém stroji, který v minulosti používala i armáda, budou pokračovat a muzeum by ho mělo převzít až v příštích měsících.

"Muzejní exponát prošel v LOM Praha řadou renovačních prací, například lakováním stroje, opravou poškozených částí nebo montáží chybějících agregátů," řekl dnes ředitel LOM Praha Jiří Protiva.

Podle něj jde o ojedinělý a unikátní stroj, v letech 1981 až 1994 ho používala i armáda. Vrtulník přitom až konce své životnosti létal v původní kamufláži od výrobce. Vrtulník navíc mohl v době provozu přepravovat až osm lidí nebo 1500 kilogramů materiálu v nákladovém prostoru.

Dosavadní práce měl na starosti tým vedený Lukášem Syrovým. Zahrnovaly zejména lakování, kompletaci kabiny kapitána vrtulníku a operátora zbraňových systémů, dále montáž chybějících dílů a vybavení, které dodalo Letecké muzeum Koněšín. Vyměněny byly také poškozené díly, kabina zasklena a opraveny odpalovací rámy řízených raket.

Tím ovšem renovace neskončí, v LOM Praha budou pracovat na dalších částech vrtulníku, například v interiéru.

Vrtulník Mi-24D je bitevní či transportně-bitevní vrtulník. Armáda ho mohla využívat například pro přímou podporu pozemních jednotek, včetně ničení tanků a obrněných cílů. Poprvé tento typ vzlétl 19. září 1969.