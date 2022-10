Muzeum v Jablonci vystavuje vzory skla a bižuterie z doby socialismu

Jablonec nad Nisou - Ikonické i pozapomenuté vzory skla a bižuterie z let 1948 až 1989 jsou na nové výstavě muzea v Jablonci nad Nisou. Pro české sklo a bižuterii šlo o velmi plodné období, řekl ČTK hlavní kurátor muzea Petr Nový. Uspořádání výstavy a barevnost s převládající červenou by zároveň měly připomínat, že toto užitné a dekorativní umění vznikalo v době totalitního režimu.

"My jsme chtěli trochu navodit tísnivou atmosféru socialismu, protože ten režim byl v mnoha ohledech specifický a rozhodně ho nemůžeme považovat za standardní. Ale přestože to byl nesvobodný svět, tak v něm mohly vznikat předměty, které minimálně svobodně působí, a dalo se v něm tvořit. A z toho kontrastu, co vlastně vzniká v nesvobodné době, by návštěvník tady měl být vtažen do té atmosféry," řekl dnes ČTK hlavní kurátor muzea Petr Nový. Scénografie výstavy je vytvořená podle návrhu architekta Jana Stolína a grafika Davida Matury.

Výstava nese sice název Snění o budoucnosti, ale i tím se paradoxně obrací k tomu, co se dělo v minulosti. "Zatímco výtvarníci a teoretici snili o vytvoření nového moderního skla a bižuterie, v jiný sen věřili lidé z praxe, snažící se zboží sice kvalitně, ale co nejlevněji a nejrychleji vyrobit a poté dobře a v co největším množství prodat. Výsledkem neustálého potýkání mezi nimi byly pozoruhodné výrobky, jimiž se dnes pyšní četná muzea, soukromé sbírky i běžné domácnosti," uvedl Nový.

Za ikonické výtvory zastoupené na výstavě lze podle něj považovat nápojové sklo Claudia, které navrhl Miloš Matoušek pro novoborský Crystalex. "Je to jeden z prvních automaticky vyráběných skleněných souborů z počátku 70. let minulého století, kterých se vyrobily stovky milionů kusů a stále je v nabídce," uvedl Nový. Ikonické pro sběratele jsou pak podle něj třeba práce výtvarníka Františka Víznera, který pracoval pro Sklo Union v Dubí u Teplic i zaniklou sklárnu ve Škrdlovicích. "A pozapomenuté jsou třeba návrhy, které vytvářel Václav Hanuš v Jabloneckých sklárnách, kdy řada lidí má ty předměty doma, běžně je používá, ale pozapomenuté je tam to, že neví, že je to Václav Hanuš," uvedl kurátor muzea.

Na výstavě je na 300 exponátů, které jsou ze sbírek muzea a které přibližují hlavní trendy a výtvarné tendence za minulého režimu. Ve výstavním sále budou do května příštího roku. K výstavě muzeum vydalo několikasetstránkovou a fotograficky bohatou knihu v českém a anglickém jazyce.