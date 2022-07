Muzeum v České Třebové chce od září nabízet zájemcům vyjížďku velorexem

Česká Třebová (Orlickoústecko) - Městské muzeum v České Třebové chce od září nabízet zájemcům také vyjížďku velorexem. Před časem koupilo další neobvyklé dvoumístné vozítko od soukromého majitele, součástí sbírky se ale nestane. Lidé se v něm budou moci projet pouze s řidičem, zatím jen o víkendech, řekla ČTK ředitelka muzea Jana Voleská.

"Chystáme rezervační systém, zatím po telefonu, později bychom jej spustili přes web. Nabízely by se určité časy a návštěvníci by si rezervovali, který by jim vyhovoval. Řidiči by tam byl potom na objednávku," uvedla Voleská.

Velorexem absolvují zájemci okružní jízdu městem. Bude zaměřena na místní památky, rotundu svaté Kateřiny, kostel a historické centrum České Třebové. V zimě projížďky kvůli počasí a textilní střeše stroje nebudou.

První zájemci si budou moci jízdu velorexem vyzkoušet už 20. srpna v městském parku na akci Piknik v Javorce. I tam bude muset řídit externí spolupracovník muzea, který má s vozítkem zkušenosti. Nový exemplář má obsah 350 krychlových centimetrů, patří k posledním modelům, které byly vyrobeny.

Muzeum vlastní sedm velorexů, nový model je už mezi nimi zastoupen. Další vozidla má zapůjčená. Některá nejsou vystavena, do expozice, která není v hlavní budově muzea, ale na dvorku v přestavěné v garáži, se nevejdou. Radnice v minulosti zastavila plán na její rozšíření, náklady se totiž proti očekávaným 11 milionům korun zvýšily téměř na 20 milionů korun.

Expozice pochází z roku 2012. Výstava rovněž připomíná konstruktéry Františka a Mojmíra Stránských, kteří vyvíjeli vozítka za druhé světové války, po válce je začali vyrábět v malých sériích. Stát jim ale výrobu brzy znárodnil.

Oba bratři se díky stoupající výrobě s výrobním družstvem přesunuli z České Třebové do Solnice na Rychnovsku. A velorexy vyráběli pro invalidy. František ale v roce 1954 ve velorexu na náledí havaroval a na následky zranění zemřel. Mojmíra o rok později z družstva vyloučili.

Velorex, což je latinsky král kol, se původně jmenoval OS-KAR, čili kára na ose. Žertovně se motorizované tříkolce také říkalo hadraplán, prchající stan či splašené trubky.

dos kš