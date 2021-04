Muzeum trabantů cestovatele Přibáně se chystá na novou sezonu

Nová Ves pod Pleší (Příbramsko) - Muzeum trabantů v Nové Vsi pod Pleší na Příbramsku, známé hlavně díky žlutým trabantům cestovatele Dana Přibáně, se chystá na novou sezonu. Od otevření v roce 2017 se jeho prostory rozšířily o venkovní zakryté stání a kromě trabantů, motorek a polského "malucha" z Přibáňových cestopisných snímků si návštěvníci mohou prohlédnout zhruba 15 dalších aut. Součástí expozice je i trabant, s nímž jezdil moderátor Leoš Mareš, řekl ČTK majitel muzea Miloslav Foukner.

Fotogalerie

Mechanik, který Přibáňovy vozy připravoval na nové expedice, uznává, že legendární východoněmecká auta do současných podmínek nejsou ideální. "Není to automat a nikdy nevíte, jestli dojedete. V tom je vždycky háček," upozornil. Přes všechny nedostatky, mezi něž kritici řadí hlavně větší hlučnost, slabší výkon a dým valící se z výfuku, ale chápe, proč mají tato auta dodnes spoustu věrných příznivců. "Každý, kdo tomu fandí, to peklo musí zažít a projet se s tím," dodal Foukner.

Muzeum vzniklo v bývalé samoobsluze, která už řadu let nesloužila svému účelu. Nedaleko má Foukner dílnu, kde spolu s dalšími automobilovými nadšenci dával Přibáňovy trabanty dohromady. Do letních prázdnin mívá muzeum otevřeno o víkendech a v létě každý den odpoledne. Mezi exponáty jsou kromě žlutých trabantů například vojenský trabant Kübel, civilní verze Tramp nebo Cabrio. K nejstarším vozům patří předchůdce trabantů P 70 z 50. let minulého století.

Východoněmecká vozidla Trabant se vyráběla 27 let, poslední exemplář sjel z výrobních pásů v saském městě Zwickau 30. dubna 1991. Přibáňův tým musel na svých cestách čelit nejednou technickým nástrahám, které souvisely se stářím vozidel a jejich slabými a službu často vypovídajícími motory. Od roku 2007 navzdory mnoha technickým, organizačním a přírodním komplikacím postupně zdolal Hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku i Austrálii a vydal se i z Indie do Prahy.