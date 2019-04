Telč (Jihlavsko) - V expozici soukromého Muzea Techniky v Telči letos přibyl závodní vůz Praga Piccolo z roku 1931. Majitel muzea ho renovoval dvě zimy. Vrátil mu původní tvary, i když karoserii musel vyrobit znovu včetně výdřevy a hliníkového oplechování. Na jednotlivé díly má nyní rozebraný další vůz Praga z roku 1928 zřejmě původně konstruovaný jako autobus. Návštěvnici ho budou moci obdivovat za další dva roky, řekl majitel muzea Aleš Wimmer.

Před renovací byla závodní pragovka upravená na malý zahradní traktor. Podle Wimmera je to běžný poválečný osud těchto aut. "Lidé potřebovali malá užitková auta a tahle stará se na to hodila, protože mají takzvaný žebřinový rám. Když se z vozu sundá karoserie, zůstane pořád pojízdný podvozek," řekl Wimmer. Z původního vozu se i po přestavbě na traktor dochovala podstatná část včetně motoru, podvozku nebo náprav.

Novinkou v expozici je i nákladní vůz Praga z roku 1929, který muzeu zapůjčil soukromý sběratel. "Spoustu sběratelů už doma pracuje na dalším autě, takže jsou ochotní do muzea exponáty na rok nebo dva půjčit," řekl Wimmer, který má mezi sběrateli veteránů mnoho známých. Dvakrát ročně pro ně pořádá vyjížďky. Poslední byla na podzim 2018 a měla asi stovku účastníků. Jarní vyjížďka bude v Telči 28. dubna. "Nemáme to nijak omezené, někdo může přijet na historickém kole, jiný na traktoru. Cíl vyjížďky je vždycky pro účastníky překvapení," řekl Wimmer. Jako člen Spolku telčských velocipedistů se bude podílet i na Veteránské revue, jejíž 12. ročník se bude v Telči konat 11. května.

Muzeum techniky funguje v bývalé sýpce na okraji Telče od srpna 2012. Od května do září je otevřené denně. V dubnu a říjnu do něj mohou návštěvníci o víkendech a svátcích, přes zimu po telefonické domluvě. K vidění jsou v něm stovky exponátů. Kromě 25 automobilů a 40 motocyklů také historické bicykly, dětské kočárky, hračky i elektrospotřebiče a věcí denní spotřeby. Jediné, co podle Wimmera muzeu ještě chybí, je letadlo, ideálně z období první světové války. "Strop sýpky vysloveně láká k tomu něco pod něj pověsit. Problém je, že takových letadel moc není. Přiznám se, že bych v tom případě snesl i repliku," řekl Wimmer.

Bývalá pila s okolními pozemky zabírá 3700 metrů čtverečních. V roce 1873 ji založil Leopold Podstatský. Naposledy pilu provozoval rakouský podnikatel, který si pak ale postavil moderní provoz v Jemnici. Rodina Wimmerova začala opuštěný objekt měnit v muzeum na podzim 2011.