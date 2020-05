Muzeum silnic přivítalo návštěvníky po pauze výstavou kočárků

Šumperk - Muzeum silnic ve Vikýřovicích na Šumpersku přivítalo návštěvníky po nucené pauze výstavou historických kočárků. Na desítkách exponátech ze soukromé regionální sbírky mohou zájemci sledovat jejich historický vývoj. Nejstarší exponát pochází z roku 1880. Výstava ve velkém výstavním sále byla kvůli pandemii koronaviru uzavřena záhy po svém otevření, muzeum ji proto prodloužilo do konce srpna, řekla ČTK vedoucí muzea Alena Turková.

Výstavu zaplnily desítky exponátů ze sbírek Jarmily Fichtnerové z nedalekého Bludova. Díky jejímu záběru tak mohou lidé sledovat vývoj kočárků od roku 1880 do 80. let 20. století. "Jarmila Fichtnerová sbírá kočárky již téměř 30 let, není ovšem jen známou sběratelkou, kočárky také sama odborně renovuje. Předmětem její sběratelského zájmu jsou nejen dětské kočárky, ale také hračky pro děvčátka - kočárky, postýlky, kolébky, panenky, oblečky a různé dobové doplňky, kterými se kočárky zkrášlovaly," uvedla vedoucí muzea.

Chronologicky řazené exponáty doplněné dobovými fotografiemi názorně ukazují vývoj dětských kočárků. Připomínají i to, že byly v minulosti poměrně nákladnou investicí, dědily se proto z generace na generaci a na jejich výrobě se podílela řada řemeslníků - kovářů, košíkářů, čalouníků i nábytkářů. "Z drobných dílen a manufaktur vznikly známé firmy vyrábějící kočárky, u nás například známá firma Liberta," doplnila Turková.

Návštěvníci uvidí například takzvané osmipéráky, kukaně nebo labutí křídla, ve kterých se mohli vozit ještě jejich rodiče či prarodiče. "K těm nejkrásnějším a nejzdobnějším určitě patří promenádní hluboké kočárky na vysokých kolech, s polohovacími koženými nebo textilními střechami bohatě zdobenými záclonkami. Unikáty jsou také kočárky aerodynamického tvaru, napodobující automobily z 30. let 20. století," uvedla Turková.

Na výstavě nechybějí takzvané loutkové kočárky na hraní. Kopírují vývoj hlubokých a sportovních kočárků. Určeny byly pro holčičky, které v nich vozily loutky - panenky. Výstavu kočárků chce muzeum na konci letních prázdnin zakončit setkáním se sběratelkou a módní přehlídkou na nádvoří Muzea silnic, na níž se s kočárky představí maminky a tatínkové v dobovém oblečení.