Muzeum rekordů zaevidovalo modely parních strojů

Pelhřimov - Pelhřimovské Muzeum rekordů dnes zaevidovalo projekt miniaturních modelů historických parních strojů. Jeho autorem je sběratel Miloslav Vaváček, jenž vlastní funkční makety například Heronovy reakční parní turbíny nebo vahadlového parního stroje Jamese Watta. ČTK to řekl Josef Vaněk z Muzea rekordů.

Projekt, kvůli němuž Vaváčka muzeum zaevidovalo, se jmenuje Experiment aneb plnou parou vpřed! "Modely sbírám všude možně. Jedná se buď o starožitnosti, nebo o novodobé věci," řekl ČTK Vaváček. Dodal, že takto sehnal desítky exponátů do své sbírky. Všechny jsou funkční. "Ale přesný počet mých modelů nechci zveřejňovat," uvedl.

Vaváček se přitom sběratelství věnuje pouze tři roky. Předpokládá, že bude pokračovat i v dalších letech. Řekl, že nemá žádný konkrétní vysněný model, po němž by toužil. "Skoro všechno mám. Všechny tipy parních systémů už jsem získal. Ale když se něco zajímavého objeví, tak se to pokusím získat," uvedl Vaváček, jenž se jako vystudovaný historik živí především historickou hudbou. Během studií na akademii se specializoval na historické hračky. "Možná i přes to jsem se k parním strojům dostal. A od dětství mě zajímala stará technika," řekl.

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit vzniklo před 26 lety. Stojí za ním pelhřimovská Agentura Dobrý den. Za 30 let své činnosti agentura shromáždila více než 10.000 českých rekordů ze všech možných oblastí. A pro muzeum získala řadu unikátů, jako jsou například funkční parní stroj ze skla, kamenné housle či kolekce modelů slepených ze sirek.