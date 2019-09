Muzeum Prahy připravilo k oslavě 30. výročí Listopadu dvě výstavy

Praha - Muzeum hlavního města Prahy (MHMP) připravilo k oslavě 30. výročí Sametové revoluce výstavy fotografií a dokumentů. Před budovou muzea na Florenci mohou lidé zhlédnout panely s fotografiemi a uvnitř pak od 25. září výstavu fotografií i archivních dokumentů, která je doplněna obrazovkami s dobovým televizním vysíláním nebo o uniformu zasahující Veřejné bezpečnosti. Novinářům to dnes řekli zástupci muzea. Výstavu uvnitř budovy s názvem Listopad 1989 v pražských ulicích mohou lidé zhlédnout do 26. dubna 2020 a tu před budovou do 29. prosince 2019.

Výstava uvnitř MHMP divákům představuje hlavní události a jejich aktéry. K vidění jsou malé i velkoformátové fotografie a nejrůznější dobové dokumenty. Mezi nimi například oznámení o údajné smrti studenta matematicko-fyzikální fakulty UK Martina Šmída. Součástí výstavy je rovněž sítotisková přenosná souprava Greif, kterou muzeum poskytl dárce Petr Krajči, který ji používat před 30 lety k tisku plakátů a textů.

Výstava je doplněna skutečnou uniformou příslušníků veřejné bezpečnosti včetně bílého obušku a o vojenskou uniformu. Vytvořen je zde také dobový pokoj s tehdejším vybavením.

Expozice zároveň hned na svém začátku připomíná smrt Jana Opletala v roce 1939 a návštěvníkům vysvětluje, proč se slaví 17. listopadu den studentstva. Naopak zakončena je demonstracemi na Letenské pláni v roce 1989.

Na panelech před budovou muzea jsou vybrány fotografie ze sbírek MHMP, Libri prohibiti a ČTK, které mapují hlavní události roku 1989. Výstava začíná nástupem Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu v roce 1985. Zaznamenáno je rovněž svatořečení Anežky České nebo útěk obyvatel Německé demokratické republiky za svobodou přes pražskou ambasádu Německé spolkové republiky. Expozice končí prosincovým zvolením Václava Havla prezidentem.

V rámci oslav vydalo muzeum také publikaci s názvem Pozor, ještě není vyhráno. V ní jsou sebrány dobové plakáty, které jsou doplněny fotografiemi z pražských ulic a komentářem.

V hlavním městě se při oslavách 30. výročí 17. listopadu 1989 uskuteční například koncerty, výstava fotografií nebo průvod. Praha rozdělila mezi organizátory akcí 15 milionů korun. Akce zaštiťuje platforma Festival svobody. Při oslavách projde městem průvod, který vyrazí 17. listopadu mezi 14:30 až 15:00 z Albertova a bude kopírovat trasu průvodu z roku 1989.

Akce k oslavě sametové revoluce chystá rovněž Česká tisková kancelář (ČTK). Výstava Okamžiky sametové revoluce bude do 30. září v Uherském Hradišti a následně se přesune do Olomouce. Celý listopad pak bude v Praze v ulici Na Příkopě a poté u obchodního centra v Nových Butovicích.