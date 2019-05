Muzeum motocyklových závodů Hořice rozšířeno o Síň legend

Muzeum motocyklových závodů Czech Road Racing v Hořicích na Jičínsku vstoupilo 16. května 2019 do druhé sezony s expozicí rozšířenou o Síň legend (na snímku), která připomíná slavné závodníky. Muzeum sídlí v hořickém zámku a obměněnou a doplněnou expozicí letos zabralo kromě přízemí i část prvního patra. Návštěvníci uvidí 32 historických i současných motocyklů a desítky dalších exponátů.

Hořice (Jičínsko) - Muzeum motocyklových závodů Czech Road Racing v Hořicích na Jičínsku dnes vstoupilo do druhé sezony s expozicí rozšířenou o Síň legend, která připomíná slavné závodníky. Muzeum sídlí v hořickém zámku a obměněnou a doplněnou expozicí letos zabralo kromě přízemí i část prvního patra. Návštěvníci uvidí 32 historických i současných motocyklů a desítky dalších exponátů. ČTK to řekl spoluautor expozice a místostarosta Hořic Martin Pour (Hořičtí patrioti).

Dnes otevřená expozice nese název Od laurinky po superbike. Nejstarším vystaveným motocyklem je Laurin&Klement z roku 1905. Dále jsou k vidění závodní motocykly od meziválečného období až po současné stroje kategorií supersport a superbike. Vystavené jsou také trofeje a poháry vítězů, jezdecké kombinézy, přilby, dokumenty či plakáty k závodům.

"Počet vystavených motocyklů se letos zvýšil o polovinu. Záměrem je každý rok expozici obměňovat," uvedl pro ČTK spoluautor expozice a kronikář města Jaroslav Kotrbáček. Motocykly do muzea podle něj dočasně zapůjčili jejich majitelé.

V Síni legend patří největší prostor Gustavu Havlovi. Dále muzeum upomíná na jezdecké umění Bohumila Staši, Antonína Vitvara, Jiřího Šafránka, Zbyňka Havrdy, Františka Mrázka, Ira Michaela Pearsona či Němce Johannese Kehrera. Jde o jezdce, kteří se výrazně prosadili na hořickém okruhu. Vystavené jsou i jejich motocykly. Z loňské expozice zůstala beze změn jenom motocyklová retro dílna poskytující reálný pohled na dílenské vybavení v 30. letech minulého století.

Muzeum bude v letošní sezoně otevřeno do 15. září. Do začátku prázdnin jej budou moci zájemci navštívit v pátek, sobotu a v neděli, o prázdninách i ve čtvrtek.

Motocyklové závody mají v Hořicích více než osmdesátiletou tradici. Právě o nadcházejícím víkendu se v Hořicích na přírodním okruhu konají motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Hořický okruh, který vede i městem kolem zámku, je považovaný za Mekku českých jezdců na přírodních okruzích.

Muzeum v zámku otevřela parta nadšenců loni v květnu a do poloviny září jej navštívilo přes 3000 lidí. Přes zimu mělo muzeum zavřeno.

Zámek město v roce 2017 koupilo od státního podniku Lesy České republiky, který tam měl sídlo lesní správy. Radnice počítá s tím, že v jiné části areálu zámku v budoucnu vznikne moderní muzeum motocyklových závodů na přírodních okruzích. Nynější expozice je prvním krokem k budoucímu muzeu, které je zatím ve fázi studie.

V zámku by podle představ radnice měly vzniknout i scéna loutkového divadla, hotel, restaurace, prostory pro firemní akce, pekařství, výstavní prostory či lapidárium. Do rekonstrukce zámku by se vedle města mohli zapojit i soukromí investoři. Náklady na celkovou rekonstrukci zámku se odhadují na desítky milionů korun.