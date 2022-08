Muzeum Mattoni rozšířilo expozici o výstavu o recyklaci obalů

Kyselka (Karlovarsko) - Muzeum firmy Mattoni 1873 rozšířilo expozici o výstavu zaměřenou na recyklaci obalů. Hlavně malí návštěvníci se díky interaktivním herním prvkům seznámí s pojmy jako je třídění, recyklace, zálohový systém a cirkulární ekonomika. Dospělí návštěvníci si mohou znalosti rozšířit díky informačním panelům. Autorkou expozice je úspěšná česká výtvarnice a sochařka Veronika Kudláčková Psotková, informovala ČTK mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová.

"V Muzeu Mattoni, které je v rekonstruovaném Löschnerově pavilonu, jsme v zadní části udělali výstavu, která vlastně propojuje historii se současnou dobou. A protože se společnost Mattoni 1873 dlouhodobě snaží o udržitelnost výroby, a to znamená zejména nakládání s obaly, PETkami a plechovkami. Takže jsme udělali takovou výstavu, která dětem i dospělým ukazuje, co to zálohový systém je, v kterých zemí funguje a podobně," uvedla Brožová.

Společnost Mattoni 1873 je zakládajícím členem iniciativy Zálohujme.cz, která sdružuje řadu firem, výrobců nápojů i ekologických neziskových organizací, které prosazují zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Považují ho za jeden z nezbytných článků procesu cirkulární recyklace "z lahve do lahve" nebo "z plechovky do plechovky”.

"Vytvořili jsme šest stanovišť, na kterých postupně vyprávíme příběh správné opakované cirkulární recyklace. Děti si tak zkusí velké cirkulární kolo, tabule ve tvaru nápojových obalů, na které mohou kreslit, tvorbu mozaiky z preforem s barevnými víčky, recyklační bludiště nebo přesýpací mapu evropských zemí se zálohovým systémem,“ popisuje autorka výstavy Veronika Kudláčková Psotková.