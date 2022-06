Muzeum Kroměřížska dnes otevřelo interaktivní výstavu věnovanou jídlu

Zahájení interaktivní výstavy Zachraň jídlo!, 9. června 2022, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž. Výstava ukazuje, jak využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou.

Kroměříž - Muzeum Kroměřížska otevřelo interaktivní výstavu věnovanou jídlu. Návštěvníkům představí, jak lze využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Malá. Výstava je pojmenovaná Zachraň jídlo! V Malé galerii na kroměřížském Velkém náměstí si ji lze prohlédnout do 13. listopadu.

Výstava otevírá celospolečenské téma plýtvání potravinami. "Návštěvníci se dozvědí, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak mnohdy neekologicky cestují a jak se tyto skutečnosti podepisují na podobě současného světa. Zjistí také více o potravinovém odpadu a o možnostech darování jídla nebo o tématu jeho recyklace. To vše hravou a zábavnou formou," uvedla kurátorka výstavy Martina Václaviková.

Výstavu připravila galerie Atrium na pražském Žižkově ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo. Jejími autory jsou Ondřej Horák, který vystupuje též pod pseudonymem Fuczik, a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka.

Více než polovina potravinového odpadu v Evropské unii pochází z domácností. Přitom by to tak podle autorů výstavy nemuselo být. "Zbylé knedlíky nemusí skončit v koši, z tvrdého chleba se dají připravit nové dobroty a zeleninu můžeme jíst, i když už nevypadá jako z reklamního letáku. Plýtváním vytváříme veliké a zbytečné ztráty. Pokud chceme planetě i sobě pomoci, musíme začít u sebe," uvedla Václaviková.

Výstava oslovuje návštěvníky interaktivní formou. Lidé do ní zasahují, doplňují ji a obohacují její poselství o vlastní zkušenosti. "Například máme tady autíčka vyrobená z potravin a jejich obalů, která mají určena různé dráhy. Po nich je mohou lidé pouštět, takže hned vidí, kolik toho procestují mléčné výrobky, pečivo nebo ryby a co to znamená pro životní prostředí," uvedl další kurátor výstavy Michal Jemelka.

Výstavu doplňuje vzdělávací program pro školy. "Zábavně děti seznamuje s tím, proč je důležité přemýšlet o jídle, surovinách a celé naší planetě, učí je tak zodpovědnosti. Žáci si uvědomí, že zdroje jsou také u nás, nemusí se vše dovážet," uvedla lektorka Kateřina Mozgová, která program připravila spolu s kolegyní Ludmilou Žákovskou. Součástí doprovodného programu výstavy bude i přednáška organizace Zachraň jídlo, která od roku 2013 přináší data o plýtvání a navrhuje opatření k odpovědnému nakládání s jídlem.