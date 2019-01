Praha - Umělecká díla, jimiž se výtvarníci snažili ztvárnit smrt Jana Palacha a Jana Zajíce či vyrovnat se s jejich činy, představuje Muzeum Kampa. Zahrnuje práce, které vznikly bezprostředně po jejich protestech v roce 1969, i díla vznikající po dalších 40 let. Výstava je doplněna několika filmy včetně záznamů z Palachova týdne z roku 1989, kdy čin obou studentů podle pořadatelů výstavy došel faktického smyslu. Expozice Síla činu - Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009 potrvá do 24. března.

Od činu studenta filozofické fakulty Jana Palacha, kterým chtěl českou společnost probudit z letargie, do níž po srpnové okupaci v roce 1968 upadala, uplynulo 16. ledna 50 let. Jan Palach zemřel v Praze tři dny poté, co se zapálil na Václavském náměstí. Na jeho čin navázal středoškolský student Jan Zajíc, který zvolil stejnou smrt 25. února 1969, v den výročí komunistického převratu v roce 1948.

Doba konce 60. let byla kromě uvolňování společenských poměrů, které ukončila okupace, také vyvrcholením emancipace československého umění. To se začalo zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény, v řadě případů je také vůbec poprvé patrná souvislost se společenskými a politickými ději té doby. Umělecká díla věnovaná Palachovi a Zajícovi se objevují v široké škále od téměř popisných prací, vizualizujících vlastní akt smrti ohněm, až po vysoce abstrahovaná díla převádějící jeho smrt do duchovní, symbolické roviny.

Na výstavě jsou zastoupeni čeští i slovenští autoři. Jsou mezi nimi Václav Boštík, Tomáš Císařovský, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Milan Kunc, František Kyncl, Jiří Seifert, Rudolf Sikora, Jiří Sozanský, Šimotová, Olbram Zoubek. Výstava obsahuje i dílo britského výtvarníka Joe Tilsona, které z Británie do Prahy přivezl britský velvyslanec Nick Archer.

"Objevil jsem ho v uměleckých sbírkách britské vlády více než před rokem. Ale trápilo se v úřadu ministerstva dopravy ve městě Derby. Měl jsem pocit, že má patřit sem, a po několika měsících ho dostal do Prahy právě včas k (Palachovu) výročí," sdělil Archer před několika dny ČTK. Obraz je vytvořen technikou koláže charakteristickou pro pop art, ve kterém Tilson svá díla tvořil. Dílo vzniklo v počtu sto kusů, jedním z vlastníků je například galerie umění Tate Modern. V Česku dosud obraz nebyl veřejně vystavován.