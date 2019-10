Muzeum Kampa doplnilo výstavu Kupky zapůjčenými díly

Praha - Novou expozici děl Františka Kupky včetně zápůjček z několika veřejných i soukromých sbírek připravilo Muzeum Kampa. Součástí expozice je výstava soch Otto Gutfreunda a pod názvem Mistři světového umění bude návštěvníkům přístupná od soboty. "Reinstalace stálé expozice Kupkových děl je také posledním dárkem mecenášce a zakladatelce muzea Medě Mládkové k jejím letošním stým narozeninám," řekla novinářům jedna z kurátorek expozice Helena Musilová.

Muzeum Kampa spravuje sbírku děl průkopníka abstraktního umění Františka Kupky (1871 až 1957), jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století. Mapuje Kupkovu cestu k nefigurativnímu umění, která na rozdíl od dalších zakladatelů abstrakce vedla přes zobrazení figury. K řadě olejomaleb ve sbírce patří i kresebné studie, které v Kupkově případě dokládají promyšlenou cestu k finálnímu dílu.

Cestu k abstrakci nová expozice představuje chronologicky, návštěvník tak může sledovat Kupkovy snahy o zachycení pohybu, do kterých se významně projevily i dobové počátky kinematografie. Na výstavě jsou jeho díla od poloviny 90. let 19. století až ke zralým dílům z 50. let 20. století. Divák tak může sledovat jednotlivé fáze Kupkova soustředěného analyzování jednotlivých malířských prostředků - linii, plochu, světelné hodnoty a barvu, včetně důležité fáze Kupkova vývoje, kdy definoval svůj koncept barevných ploch, které mu umožnily rozvíjet odlišnou formu budování plochy obrazu, uvedla Musilová.

Expozice představuje i vyvrcholení roku Medy Mládkové, kromě tvorby Františka Kupky se dotýká i historie jejího sběratelství. Blíže je tento příběh rozpracován v průvodci, který vedle katalogové části popisuje její seznámení s Kupkou, vytváření sbírky i hlavní prezentační aktivity, které Kupkovu dílu věnovala. Její oblíbený obraz, Čáry, plochy, prostor (1913 až 1922) se také stal leitmotivem celé instalace.

Poslední část nové stálé expozice je věnována Otto Gutfreundovi (1889 až 1927), jehož sbírka v Muzeu Kampa obsahuje 17 plastik a řadu kreseb a návrhů. Návštěvníci tak mají možnost vidět jak dnes již ikonické práce českého expresionismu a kubismu, tak plastiky z období civilismu, kterými se Gutfreund zapojil do budování nového vizuálního stylu první republiky.