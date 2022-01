Muzeum ghetta v Terezíně čeká přestavba podle návrhu vítěze soutěže

Terezín (Litoměřicko) - Muzeum ghetta v Terezíně na Litoměřicku se promění podle návrhu vítěze mezinárodní architektonické soutěže. Pět vybraných týmů nyní začne pracovat na svém pojetí nové expozice. Vítěze komise vybere na jaře. Realizovat se bude projekt v roce 2023 a 2024, po tu dobu bude muzeum, které navštíví ročně 220.000 lidí, zavřené. ČTK to řekla Ivana Rapavá, vedoucí historického oddělení Památníku Terezín. Náklady se odhadují na 170 milionů korun. Hradit je bude ministerstvo kultury, které je zřizovatelem Památníku Terezín.

Současná expozice v muzeu je stará 20 let a neodpovídá podle Rapavé požadavkům na moderní výstavu. "S novou expozicí se zároveň upraví vnitřní prostory muzea, aby se tam návštěvníci pohodlně vešli. Komfort by se měl po rekonstrukci rozhodně zvýšit," uvedla Rapavá. Počítá se s využitím dosud nepoužívaných prostor. Otevřít by se muzeum mohlo v roce 2025.

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 22 ateliérů z České republiky, Itálie či Polska. Porota vybrala pět týmů, každý dostane 300.000 korun. "S vítězem bude podepsaná smlouva na kompletní architektonické služby včetně autorského dozoru," uvedl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada. "Přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii," řekl Lada.

Návštěvníci v Terezíně obvykle nejprve míří do Malé pevnosti a poté do Muzea ghetta. V letech 1940 až 1945 zavlekli nacisté do věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora Richard v Litoměřicích přes 200.000 vězňů. Od roku 1947 jejich památku připomíná Památník národního utrpení, později přejmenovaný na Památník Terezín.