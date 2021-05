Muzeum čokolády v Kutné Hoře během pandemie podrželi stálí zákazníci

Kutná Hora - Muzeum čokolády v Kutné Hoře překonalo pandemii hlavně díky přízni stálých zákazníků. Příjmy malého soukromého muzea, jehož součástí je i čokoládová manufaktura, se kvůli odlivu turistů výrazně propadly. V nejhorších měsících se muzeum dostalo na pět procent obvyklých tržeb a muselo sáhnout na rezervy, určené původně na rozšíření výroby. Manželé Lada a Pavel Bartošovi dokonce uvažovali o tom, že s podnikáním skončí. Nakonec ale dali na povzbudivé vzkazy od zákazníků. I když přišli o příjmy z turistického ruchu, díky domácí klientele a e-shopu složité období přestáli.

"Když se to loni na jaře všechno zavřelo, tak jsem měla velký splín, protože člověk nevěděl, co má očekávat. Psychicky jsem na tom nebyla úplně nejlépe a říkala jsem si, že to snad zavřeme dřív, než se dostaneme do velkých finančních problémů. A to byl ten okamžik, kdy stálí zákazníci začali psát a volat, že nám drží palce. U každé objednávky byl nějaký vzkaz typu držte se a podobně, tak jsem řekla, že to nemůžeme zabalit, ani kdybychom chtěli," řekla Bartošová ČTK.

Příběh muzea čokolády se začal psát v roce 2016, kdy Bartošovi otevřeli expozici věnovanou historii kutnohorské čokoládovny Koukol a Michera. Tento podnik, založený v roce 1918, vyvážel pod značkou Lidka cukrovinky do celého světa. V roce 1948 komunisté čokoládovnu znárodnili, výroba se začala omezovat a zakladatel továrny emigroval.

Značku Lidka se Bartošovým podařilo obnovit, s výrobou vlastní čokolády začali dva roky po otevření muzea, kdy získali ochrannou známku. "Nebyl to žádný podnikatelský záměr. Lidé se nás pořád ptali, kdy budeme dělat Lidku, když už máme muzeum," uvedla Bartošová. Z pokusné domácí výroby se stal postupně větší provoz. Nyní mají manželé jednoho zaměstnance a další spolupracovníky na menší úvazky a ročně zpracují kolem 2,5 tuny kakaových bobů.

"Hodně se specializujeme na mléčné čokolády. Máme třeba ovčí, oslí nebo velbloudí čokoládu, to jsou asi naše největší výstřelky," řekla Bartošová. Poslední novinkou, která vznikla ve spolupráci s nedalekým malešovským pivovarem, je pivní čokoláda. Společně s čokoládovým pivem půjde do prodeje v červenci.

Kutnohorská čokoládovna slaví úspěchy v mezinárodních soutěžích. Půl roku po zahájení výroby dostala první bronzovou medaili na Academy of Chocolate v Londýně a následovala další ocenění. Posledním úspěchem je zisk dvou stříbrných medailí na International Chocolate Awards za ovčí mléčnou čokoládu a kávomléčný speciál.

V nevelkých prostorách muzea v centru Kutné Hory návštěvníci uvidí například původní automaty na čokoládu, velké množství forem, kartonových a plechových obalů a fotografií. Zajímavostí jsou takzvané nesnědené exponáty, což jsou staré čokolády vyrobené před mnoha desítkami let. Jde například o čokoládu, jejíž receptura byla vyvinuta za druhé světové války pro wehrmacht. "Měla to být superčokoláda, hrozně moc výživná. Měla obsahovat i povzbudivé látky jako amfetamin," dodala Bartošová.

Manželé věří, že špatné období mají už za sebou. Od minulého pondělí je díky uvolnění epidemických opatření muzeum zase otevřené a návštěvníci mají o expozici i nabízené výrobky zájem. Na léto Bartošovi chystají například komentované procházky Kutnou Horou a podle situace by rádi obnovili i noční prohlídky muzea spojené s degustací.