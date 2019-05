Můžete ukázat, kdo je lepší, těší se na duel s Plzní Trpišovský

Praha - Přestože fotbalisté Slavie v poslední době ztratili v čele ligové tabulky velkou část náskoku před druhou Plzní, trenér Jindřich Trpišovský je před nedělním přímým soubojem o titul rád i za to, že Pražané mají k dobru dva body. Těší se, že v druhém kole nadstavby konečně dojde ke konfrontaci s Viktorií. Soupeř má podle něj více zkušeností, kouč ale věří, že ve prospěch slávistů bude hrát větší hladovost a domácí prostředí.

"Těšíme se hodně. Hráli jsme v sobotu, teď se hraje v neděli, ani si nepamatuji, kdy jsme naposledy takhle dlouho čekali na zápas, samozřejmě ještě takhle velký. Už aby to začalo. Tým je hodně nažhavený," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Trpišovský.

"Je to zápas, kdy můžete ukázat, kdo je lepší. Prostě dva týmy stojí proti sobě, to ostatní, jestli někdo někde ztratil, získal, to jsou všechno spekulace. Těšíme se, že konečně dojde ke vzájemné konfrontaci," dodal slávistický kouč.

Jeho svěřenci z posledních čtyř kol třikrát nevyhráli a jejich náskok před druhou Plzní se z devíti bodů snížil na pouhé dva. "Bavíme se o tom dlouho. Kdyby nám někdo v létě řekl, jak bude sezona probíhat, že budeme mít možnost se čtyři kola před koncem utkat s Plzní, mít náskok a být první, tak bychom byli rádi a brali to," uvedl Trpišovský.

Slavia doma Plzeň porazila v lize pětkrát za sebou a na podzim v Edenu deklasovala soupeře 4:0. V jarní odvetě ale zvítězila Viktoria 2:0. "Dá se očekávat spíš taková taktická bitva. Jde o zápas dvou hrozně vyrovnaných týmů. Je mezi nimi rozdíl dva body v tabulce, oba dva se dostaly do jarní části Evropské ligy. Budou rozhodovat maličkosti. Bude to hodně o tom, kterému týmu se podaří vnutit soupeři vlastní styl, aby se hrálo podle jeho not. Ten tým se pak bude cítit líp na hřišti," řekl Trpišovský.

Se Slavií hraje o svůj první ligový titul, zatímco Západočeši mají s bojem o mistrovský primát mnohem větší zkušenosti. "Soupeř má samozřejmě obrovské zkušenosti. Mají pět titulů, spoustu těchto těžkých zápasů za sebou. Ty zkušenosti jsou trošku na jejich straně. Doufám, že na naší straně bude hladovost a domácí prostředí," přál si Trpišovský.

Slavii nakonec bude podporovat severní tribuna, kde sídlí "kotel". Disciplinárka ji sice kvůli výtržnostem fanoušků na dvě utkání uzavřela, ale odvolací komise trest odložila.

"Myslím si, že to je nejpozitivnější zpráva za poslední dobu, pro nás je to hodně důležité. Jsem rád, že k tomu došlo, čeká nás velký zápas, možná vrchol ligy, a bylo by hodně nešťastné, kdyby nějaká část tribuny byla zavřená. Všichni chceme, aby lidé chodili na fotbal, a když chtějí přijít, byla by škoda je na něj nepustit," uvedl Trpišovský.

"Víme, že jsme doma v této sezoně prohráli jen dva zápasy - jeden s Chelsea a druhý s Jabloncem po Kyjevě. Je to pro nás důležité, ale hlavně pro fotbal jako takový. Zápas budou všichni sledovat a bylo by i v televizi nedůstojné, aby byly prázdné tribuny," dodal třiačtyřicetiletý kouč.