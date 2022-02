Můžeme odjet se vztyčenou hlavou, řekla hrdinka zápasu proti USA Peslarová

Peking - Až nečekaně trápily české hokejistky ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pekingu vysoce favorizovaný tým USA a velkou zásluhu na tom měla výborně chytající brankářka Klára Peslarová. Proti dvojnásobným olympijským vítězkám, obhájkyním zlata z Pchjongčchangu a devítinásobným mistryním světa si připsala 55 zákroků. Nakonec třikrát inkasovala a Češky prohrály první vzájemný zápas s Američankami 1:4.

"Byl to slušný kolotoč, co si budeme povídat. S holkama jsme předvedly, co je v našich silách, a svět si to bude pamatovat. Doufejme, že i v Česku budou koukat na ženský hokej jiným pohledem," řekla Peslarová novinářům.

Velké množství zákroků ji z míry nevyvedlo. "Bylo tam hodně střel, ale nedá se říct, že to byl nejtěžší zápas, co jsem chytala. Gólmani mají rádi, když na ně jdou střely a můžou se hýbat. My jsme si to všechny užily, mohly jsme porovnat síly s velmocí, takže jsem za ten zápas opravdu ráda. Můžeme odjet se vztyčenou hlavou," uvedla pětadvacetiletá brankářka.

Peslarová byla v permanenci podle očekávání od první minuty. "Když se nepustí gól, tak vyhrajeme. Ale já zase nedám góly na druhé straně. Je strašně těžké uspět s minimem střel, ale holky se tlačily do brány a Američanky úplně všechno blokovaly. Byly obětavé. Já se taky snažila všechno zastavit, bohužel na tři góly jsem byla krátká," litovala Peslarová. Hned ale zdůraznila, že je na spoluhráčky pyšná. "Teď se jen soustředit na další turnaje a vzít si to dobré. A vylepšit maličkosti," řekla.

Američanky o svém postupu rozhodly ve třetí třetině, ve které se třikrát prosadily. Poslední gól vstřelily při české power play. Z pohledu brankářky švédského MoDo Hockey byl smolný zejména druhý gól, kdy při tlaku USA přišla Peslarová o hokejku a následně Michaela Pejzlová nešťastně tečovala střelu Lee Steckleinové mezi betony české hrdinky.

"Američanky nás tam točily, ve třetí třetině na nás vlítly hned ze startu. Drtily nás tam hodně a bylo těžké jim vzít puk. Pro holky je těžké věnovat se brankářce, jestli má hokejku. Samozřejmě na konci mi hokejka chyběla, to bylo jedno s druhým. Na to se nemůžeme vymlouvat, pro ně šťastný gól, pro nás naopak," řekla Paslarová.

I rodačka z Ostravy si všimla, že hráčky USA byly zaskočené odporem českého týmu a jeho hrou. "Samozřejmě, šlo na nich vidět, že jsou naštvané a frustrované. Několikrát tam nadávaly, když jsme je sundaly. Myslím, že tohle k hokeji patří. Celý svět se netočí jen kolem nich. Jsou tady týmy, které s nimi můžou hrát vyrovnaný hokej. Dneska jsme to ukázaly," podotkla aktuální česká ženská brankářská jednička.

Češky se na olympiádě představily poprvé v historii a přestože nebyly spokojené se všemi výkony v základní skupině, rozhodně nezklamaly. "Dokázaly jsme si, že tu můžeme být. Hrát pod pěti kruhy. Teď musíme zapracovat na maličkostech, co nám chyběly. Přichází další turnaj někdy v srpnu v Dánsku, můžeme se připravovat," poukázala Peslarová na mistrovství světa na přelomu srpna a září. "Doufám, že jsme pomohly ženskému hokeji. Snad se více holčiček zapojí do hokeje a přibude víc týmů, víc financí," přála si Peslarová.

