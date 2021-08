Mužem roku 2020 se v Náchodě stal 25letý student Lukáš Vyšehrad

Náchod - Vítězem soutěže Muž roku 2021 se dnes večer v Náchodě stal pětadvacetiletý student Lukáš Vyšehrad z Hradce Králové. Od poroty dostal nejvíce hlasů. Do letošního 22. ročníku soutěže se přihlásilo přes 800 uchazečů. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 22 do 29 let.

Na druhém místě skončil dvaadvacetiletý konzultant a student Jiří Perout z Jestřebí u Blanska. Třetí příčku obsadil sedmadvacetiletý vedoucí nákupního oddělení Dominik Chabr z Mostu.

Soutěžící se publiku představili například při přehlídkách ve spodním prádle, ve společenských oblecích, vypořádat se museli s otázkou od známé osobnosti. Součástí klání byla i volná disciplína na jednu minutu. Soutěžící předvedli různá cvičení, akrobacii, zpěv, výcvik psa či sabráž, tedy setnutí hrdla lahve šampaňského šavlí.

Vítězové budou Českou republiku reprezentovat na mezinárodních soutěžích Mister Grand International, Mister Supranational, Man of the World a Man of the Year, řekl ČTK pořadatel soutěže Muž roku David Novotný.

V loňském roce získal titul Muž roku devětadvacetiletý policista David Kremeň z Miroslavi na Znojemsku. Loni pořádání soutěže výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. V tradičním termínu ve druhé polovině srpna se soutěž nekonala a zrušen byl i náhradní říjnový termín. Nakonec se finále konalo v prosinci na tradičním místě v divadle Dr. Josefa Čížka, ale před prázdným hledištěm.

Letos se soutěž konala před diváky, kapacita sálu omezena nebyla. Přítomní museli splnit zásady bezinfekčnosti, tedy mít očkování, test či být do 180 dnů po prodělání nemoci. Vystupující na místě podstoupili antigenní test.