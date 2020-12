Mužem roku 2020 je policista David Kremeň z Miroslavi

Náchod - Vítězem soutěže Muž roku 2020 se stal devětadvacetiletý policista David Kremeň z Miroslavi na Znojemsku. Od poroty dostal nejvíce hlasů. Do letošního 21. ročníku soutěže se přihlásilo 948 uchazečů, loni jich bylo 958. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 22 do 29 let. ČTK to řekl pořadatel soutěže David Novotný.

Fotogalerie

Na druhém místě skončil pětadvacetiletý technik David Strnad ze středočeských Nupak. Třetí příčku obsadil pětadvacetiletý fitness trenér Kryštof Novák z Rumburku na Děčínsku.

"Velitel a kolegové v práci mě hodně podporovali a vlastně to byli oni, kdo mě do soutěže vyhecoval. Dojmy budu dlouho vstřebávat, ale je mi jasné, že se hned vrátím ke své práci policisty," řekl po vyhlášení výsledků nový Muž roku Kremeň.

Pořádání letošního ročníku soutěže výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. V původním termínu v druhé polovině srpna se soutěž nekonala a zrušen byl i náhradní termín 23. října.

Finále se nakonec za přísných hygienických podmínek odehrálo na tradičním místě v divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě 10. prosince, ale před prázdným hledištěm. Přítomní byli například před vstupem do sálu otestování na covid-19. Přenos finálového večera včetně výsledků organizátoři dnes zveřejnili na internetových portálech.

Soutěžící se v náchodském divadle představili například při přehlídkách ve spodním prádle, v plavkách, ve společenských oblecích či v rozhovoru se známou osobností. Oproti minulosti pořadatelé nezařadili volnou disciplínu.

Vítěz soutěže poletí zastupovat Českou republiku na světovou soutěž Mister Supranational. Další v pořadí poletí na světovou soutěž Mister Tourism World a Mr. Model The World.

V loňském roce získal titul Muž roku šestadvacetiletý podnikatel Vojta Urban ze Vsetína.