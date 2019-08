Mužem roku 2019 se v Náchodě stal Vojta Urban ze Vsetína

Náchod - Vítězem soutěže Muž roku 2019 se v pátek večer v Náchodě stal šestadvacetiletý podnikatel Vojta Urban ze Vsetína. Od poroty dostal nejvíce hlasů. Do letošního jubilejního 20. ročníku soutěže se přihlásilo 958 uchazečů, loni jich bylo 921. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 21 do 29 let.

Na druhém místě skončil devětadvacetiletý lektor Jan Solfronk z Jablonce nad Nisou. Třetí příčku obsadil jednadvacetiletý student Immanuel Adenubi z Prahy.

Podle propozic musí být soutěžícím mezi 20 až 29 lety, musí být svobodní a být občany ČR, řekl ČTK pořadatel soutěže David Novotný. Soutěžící se v náchodském divadle představili například při promenádě ve spodním prádle, rozhovoru s moderátorem a ve volné disciplíně.

Soutěžního večera se zúčastnil také úřadující nejkrásnější muž světa Mister International Trinh Van Bao z Vietnamu.

Vítěz soutěže poletí zastupovat Českou republiku na světovou soutěž Mister International a další v pořadí poletí na světovou soutěž Mister Supranational a Man of the World. Dva pořadatelem vybraní soutěžící ještě poletí na soutěž Mister Universe a soutěž Mister Global.

V loňském roce získal titul Muž roku čtyřiadvacetiletý strojař Jiří Kmoníček z Šestajovic u Prahy.

Výtěžek z dnešní akce pořadatelé věnují stacionáři Cesta v Náchodě, Domovu na Třešňovce v České Skalici a také Muži roku 2009 Martinovi Zachovi na jeho rehabilitaci po těžkém úraze.