Devatenáctý ročník finále celorepublikové soutěže Muž roku 2018 se konal 24. srpna 2018 v Náchodě. Jakub Kochta (fitness coach, 24 let, Olomouc), Jiří Kmoníček (strojař, 24 let, Šestajovice), Jakub Jurčák (doktor, 27 let, Litoměřice). ČTK/Vostárek Josef