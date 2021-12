Muzejníci vyklízí odstavenou rozvodnu ústecké chemičky

Ústí nad Labem - Muzejníci vyklízejí odstavenou rozvodnu ústecké chemičky. S pomocí techniky odvezli desítky obřích izolátorů, každý o váze dvě tuny. Průmyslový objekt se promění v depozitář, kde budou umístěny rozměrné exponáty ze sbírek. Nahlížet do depozitáře bude moci i veřejnost. ČTK to řekl ředitel muzea Václav Houfek.

"Objekt sice zvenčí vypadá jako prostorná praktická hala, ale její interiér plně zabírá původní technologie, takže jsme dovnitř zatím nemohli prakticky nic stěhovat. Současné práce na vyklizení tohle omezení do konce letošního roku vyřeší," uvedl Houfek.

Trafostanici zakoupilo město za 13 milionů korun. Muzeum ji dostalo do správy a připravuje projekt její přestavby zhruba za 150 milionů korun, se kterým by se příští rok chtělo ucházet o podporu z evropských fondů. Podle zpracované architektonické studie se počítá s vnitřní vestavbou pro uskladnění rozměrných exponátů technických sbírek, sbírky uměleckého řemesla a archeologie. Do jednotlivých prostor bude možné nahlédnout bez toho, aniž by to ohrozilo uložené sbírkové předměty.

Budova by také měla veřejnosti představit práci muzejníků. Skrze prosklené stěny uvidí do laboratoří, dílen, badatelen a dalších pracovišť. "Na stejné myšlence je založený i právě otevřený depozitář umění v Rotterdamu, který je nazýván dle svého nezvyklého tvaru květináčem,“ řekl Houfek.

Ústecký depozitář má také ambice získat výraznou architektonickou podobu a zároveň muzeum klade požadavky na maximální energetickou soběstačnost a minimální dopady provozu na životní prostředí. "Samozřejmě, že nejdříve potřebujeme zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, abychom mohli připravit projektové žádosti. V případě úspěchu naší žádosti o dotaci odhaduji nyní dokončení do pěti let. Pokud se vše podaří, tak budeme první muzeum s tímto atraktivním typem depozitáře v České republice," uvedl ředitel ústeckého městského muzea.