Muzejní Liščí bouda v Jizerských horách zahajuje sezonu

Bedřichov (Jablonecko) - Jednodušší zásobování a více návštěvníků si slibuje muzeum v Jablonci od nového provozovatele odlehlé Liščí boudy v Jizerských horách. V jediné dochované sklářské chalupě ze zaniklé osady Kristiánov má muzeum interaktivní expozice věnované historii místa. Pobočka muzea sezonu zahájí po zimní přestávce tuto sobotu. Vstupné se první víkend ani následující pondělí 1. června, kdy je den dětí, platit nebude, uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.

Novým provozovatelem Liščí boudy se stal Petr Polák, který má v nájmu od Lesů ČR i nedalekou oblíbenou Šámalovu chatu s restaurací na Nové Louce. "Dodá své průvodce, bude se starat o občerstvení a prodej a vlastně povede celý návštěvnický provoz tak, abychom my měli trochu čistší hlavu a méně starostí. Protože pro něj je to jednodušší z Šámalky, z Nové Louky obsloužit než pro nás," uvedla Valečková.

Liščí bouda je necelé dva kilometry od Šámalovy chaty, což býval původně lovecký zámeček Clam-Gallasů. Od spojení těchto míst si ředitelka slibuje zvýšení návštěvnosti na Liščí boudě, ročně tam zavítá asi 5000 lidí. Sklářská chalupa ze zaniklé osady se nachází ve stoupání od Blatného rybníka na Rozmezí. Muzeum ji má ve správě víc než 50 let a ještě před čtyřmi lety byla ve špatném stavu a odhadovalo se, že vydrží nanejvýš dvě zimy. Její záchrana si vyžádala zhruba 11 milionů korun, muzeum opravu zaplatilo z dotace ministerstva kultury.

Rekonstrukce zvýšila komfort pro návštěvníky a personál. Suchý záchod nahradily v budově z 18. století moderní toalety a vznikla zastřešená terasa. Upravilo se i okolí chalupy tak, aby návštěvníci získali představu, jak zaniklá osada vypadala. Půdorys významných staveb vymezují úhelníky. Jsou u nich informační tabule s QR kódy. Stěžejním exponátem expozice je trojrozměrný model bývalé osady, kterou založil majitel sklárny Johann Leopold Riedel před zhruba 240 lety. Obtížně přístupné místo si vybral kvůli okolním lesům. První sklo se v Kristiánově utavilo 17. ledna 1776, v provozu byla huť dalších 111 let. Liščí bouda bude do poloviny června otevřená o víkendech a poté každý den do 16. září.