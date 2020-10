Muzejní ceny má výstava horolezectví v Turnově a Jihočeské muzeum

Praha - Muzejním počinem roku 2019 se stala expozice připomínající historii i současnost českého horolezectví. Pořádající Asociace muzeí a galerií za ni Muzeu českého ráje v Turnově udělila jednu z hlavních cen v soutěži Gloria musaealis. Ceny se předávaly v pražském Obecním domě, jindy sál naplněný muzejníky, kurátory a historiky kvůli pandemii nahradil on-line přenos. I tak již bylo předávání cen posunuto z květnového termínu.

Začalo písní Karla Kryla Veličenstvo Kat, při níž hráče na kytaru doprovodila recitace textu písně v podání Jana Kačera. Moderátoři to vysvětlili zákazem produkcí se zpěvem během nouzového stavu. Pro vystupující na pódiu byl připraven mikrofon pokrytý rouškou.

Do soutěže přihlásilo 60 muzeí a galerií celkem 87 projektů. Soutěž chce upozornit veřejnost na to nejlepší, co se v českém muzejnictví děje.

Turnovské muzeum podle poroty vytvořilo v architektonicky nápadité dostavbě muzea prostor pro působivou expozici a v zásadě jednoduchý objekt se uvnitř proměnil v horskou krajinu, pracující s výraznou symbolikou. Expozici Horolezectví - Z Českého ráje na vrcholy světa muzeum otevřelo loni v září. Vznikla jako součást projektu Pro horolezce neexistují hranice, který podpořila Evropská unie. Partnerem v projektu nám bylo město Bad Schandau v nedalekém Sasku, kde vznikla menší expozice Lezecké světy v Labských pískovcích.

Ředitelka Vladimíra Jakouběová dnes uvedla, že po otevření nové expozice se návštěvnost muzea zvedla o 20.000 lidí. Muzeu se mnoho exponátů do ní podařilo získat darem. "Je tu silná horolezecká obec, v Turnově a okolí mají v každé rodině aspoň jednoho horolezce a od roku 2011, kdy jsme vyhlásili záměr expozici vytvořit, nám lidé poskytli velké množství darů a sbírka se dále rozrůstá," řekla.

Druhé místo v kategorii muzejní počin má Městské muzeum a galerie Hořice za projekt Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše a třetí místo Národní zemědělské muzeum za modernizaci areálu ve Valticích a nové expozice. Porota ocenila i Muzeum města Brna za projekt Baron Trenck: Nová tvář legendy. Výstava byla výstupem výzkumu mumifikovaného těla šlechtice Františka Trencka.

V kategorii muzejní výstava roku zvítězilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za nové expozice, které představují přírodovědné, archeologické i národopisné sbírky. Druhé místo patří Muzeu hlavního města Prahy za výstavu Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781-1948) / EPOS 257: Dýmová hora, projekt se věnoval tématu chudoby a sociálního vyloučení.

Třetí cenu dostalo Technické muzeum v Brně za výstavu V těžkých dobách: Boje o hranice (1918-1919), která upozornila na dramatické události provázející vznik Československa. Dvě zvláštní ocenění dostaly Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci za novou expozici a Národní galerie Praha za novou stálou expozici věnovanou umění 19. století.