Muzea nelze v ČR podle Prymuly otevřít ani v omezeném režimu

Praha - Zatímco v mnohých evropských metropolích jsou i v době pandemie přístupná muzea a galerie za dodržování hygienických pravidel, v Česku jsou již druhým týdnem tyto prostory uzavřené. Česko má totiž v posledních dnech jedny z největších přírůstků osob nakažených covidem-19 a v přepočtu na 100.000 lidí mu patří v EU první místo. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) tak dnes na dotaz ČTK řekl, že muzea sice patří mezi méně rizikové aktivity, ale v současné době je potřeba zastavit exponenciální růst počtu nakažených lidí, a proto jsou zavřená.

Muzea a galerie jsou spolu s některými dalšími zařízeními zavřené od 14. října, zůstanou podle současně platných nařízení nejméně do 3. listopadu. "Každá země má nastavená nějaká kritéria z hlediska kulturních aktivit. My se v tuto chvíli nacházíme v době, kdy je tu enormní exponenciální nárůst a my ho musíme vitálně zastavit, protože kapacita zdravotnických zařízení by při dalším růstu mohla být ohrožena," řekl dnes Prymula.

"Jakmile dojde k tomu, že křivka bude zastabilizována, tak ty provozy a kultura, která není riziková, budou samozřejmě v určitém režimovém modu spuštěny. Muzea patří mezi ty méně rizikové aktivity," uvedl.

Velká evropská muzea jako pařížský Louvre, vídeňská Albertina nebo třeba londýnská Tate Gallery zůstala v omezeném provozu pro návštěvníky otevřená, navíc plánují i zahajovat nové výstavy. Vstupenky si na jejich výstavy ale lidé musejí kupovat, případně rezervovat on-line vždy na určitou přesně danou dobu, den i hodinu. Pobyt ve výstavě pak je časově omezen tak, aby se návštěvníci mohli střídat a nepotkávat se navzájem v příliš velkém počtu.

V Česku jsou zavřená velká muzea i malé galerie. Národní galerie Praha spočítala, že za 14 dní uzavření všech svých prostor přijde na vstupném na všechny výstavy a expozice o 1,4 milionu korun. Dlouho připravovaná mezinárodní výstava děl Rembrandta a jeho současníků i následovníků v paláci Kinských byla přeložena z jarního termínu a začala 25. září. Během prodlouženého víkendu kolem svátku sv. Václava ji navštívilo průměrně tisíc lidí denně. Mluvčí galerie Eva Sochorová dnes ČTK řekla, že výstavu, která má končit 31. ledna, nepůjde zejména kvůli zahraničním zápůjčkám prodloužit. Stejně to bude v případě výstavy Mikuláše Medka ve Valdštejnské jízdárně.

Dlouho připravovaný a odkládaný projekt má i Národní muzeum, kde 31. srpna začala výstava archeologických exponátů z egyptských nalezišť. Za první necelé čtyři týdny si výstavu přišlo prohlédnout zhruba 17.000 lidí. Výstava Sluneční králové v Historické budově má trvat do 7. února příštího roku a také nebude moci být prodloužena.