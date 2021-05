Muže z Novojičínska čeká 7 let vězení, strhl přítelkyni volant do protisměru

Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes poslal čtyřicetiletého Martina Majlinga na sedm let do vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví. Uznal ho vinným, že úmyslně strhl své přítelkyni volant auta do protisměru ve chvíli, kdy tam jel další vůz. Nehoda skončila bez vážnějších následků jen díky ženině rychlé reakci. Majling byl obžalovaný z pokusu o trojnásobnou vraždu, soud ale čin překvalifikoval.

Událost se stala v roce 2017 na Novojičínsku. Majling měl podle soudu vztek, protože o šest let mladší přítelkyně se s ním v ten den rozešla, pohádali se a byl opilý. Ve chvíli, kdy jí strhl volant doleva, jelo v protisměru auto se dvěma lidmi, jeho přítelkyni se ale podařilo volant strhnout zpátky, takže auta o sebe jen škrtla bokem.

Zatímco druhý vůz zastavil, Majling podle soudu strhl ženě volant ještě jednou. Na to už řidička nestihla reagovat a vůz vyjel mimo silnici, kde narazil do břehu vodního toku. Žena utrpěla při nárazu zhmožděniny, obžalovaný vyvázl bez závažnějších zranění. Ve druhém voze nebyl zraněn nikdo.

Obžalovaný vinu popíral. U soudu tvrdil, že si nic nepamatuje. Předseda senátu Daniel Hřivňacký řekl, že jeho vina ale byla jednoznačně prokázána. Potvrzují ji jak bývalá přítelkyně, tak cestující z druhého vozu i další svědci, kteří volali na tísňovou linku.

Auto je možné považovat za zbraň. Státní zástupce Vít Legerský už dříve řekl, že Majling si měl být vědom toho, že nehoda může skončit smrtí lidí cestujících v autech. Podle obžaloby hrozila čelní srážka obou vozů, soudce dnes ale řekl, že i z výpovědi Majlingovy expřítelkyně vyplývá, že nehrozil čelní, ale boční střet aut. To byl jeden z důvodů pro překvalifikování činu.

Obžalovaný si podle soudce musel být vědom, že v protijedoucím autě musí být minimálně řidič. Kromě přítelkyně, na kterou měl vztek, tak podle soudu Majling zákeřně vystavil újmě na zdraví i lidi, kteří s ním neměli nic společného. Šlo z jeho strany o záměrný manévr, není ale důkaz, že by měl v úmyslu někoho zabít. "Lze jednoznačně dovodit minimálně nepřímý úmysl obžalovaného způsobit vážná zranění členů posádky obou vozidel," řekl soudce. Soud proto čin překvalifikoval z pokusu o vraždu na pokus o těžké ublížení na zdraví.

"Klient vinu popírá, takže nemůže být nikdy rád za odsuzující rozsudek," řekl obhájce Vadim Rybář. Dodal, že je ale rád, že soud věc překvalifikoval na čin, za který je nižší trestní sazba.

Soud Majlingovi rovněž na čtyři roky zakázal řízení. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Legerský řekl, že chce počkat na písemné odůvodnění rozsudku.

"Dle mého názoru je klíčová rychlost a charakter úseku, kterým ta vozidla projížděla, méně pak to, zda by došlo k čelnímu nebo bočnímu střetu. Protože pokud se vozidla srazí v takové rychlosti, kdy jedno z nich jede 70 (kilometrů v hodině), druhé jede 80, pak i když dojde k bočnímu střetu, tak ta vozidla se mohou stát zcela neovladatelnými a může se s nimi stát cokoliv," řekl státní zástupce.