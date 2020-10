Muže v Utahu šest minut pronásledovala puma americká

Washington - Muž z amerického Utahu má zážitek, na který jen tak nezapomene. Při procházce v horách totiž narazil na mláďata pumy americké. Mylně se však domníval, že jde o rysa červeného a začal zvířata natáčet. To se mu však záhy vymstilo, objevila se totiž naštvaná matka mláďat, která jej pak celých šest minut pronásledovala. Informoval o tom zpravodajský web americké televize CNN.

Kyle Burgess začal mláďata natáčet na stezce v Slate Canyon poblíž Prova. Z ničeho nic se však proti němu rozeběhla jejich matka. Burgess několikrát zanadával a začal čelem ke zvířeti ustupovat.

"Jdi pryč! Jsem velký a děsivý," křičel Burgess mezi nadávkami."Co je kámo? Hezky pomalu," pokračoval. Samice kaguára jej šest minut pronásledovala, zatímco na ni křičel a vrčel v naději, že ji zastraší.

"Fajn. Teď tu do prdele umřu," zoufá si Burgess na videu. "Kámo, mně se dneska ale umírat nechce," říká šelmě. Po celou dobu se přitom ke zvířeti neotočil zády, přestože na něj puma syčela a připravovala se k útoku. Nakonec po ní hodil kamenem, horská lvice utekla a výletník si mohl oddechnout.

"Ty bláho. Tak tohle se teď stalo," řekl Burgess do kamery, když se mohl konečně uvolnit. "Jsem teď vlastně celkem v klidu. No, zpátky se tou cestou vracet nebudu," poznamenal.

V rozhovoru se CNN Burgess řekl, že po celou dobu neměl nutkání utíkat, protože chtěl se zvířetem udržet oční kontakt. "Měl jsem pocit, že kdybych něco udělal dříve, dostala by pocit, že jí útočím na mláďata, a celé by to skončilo úplně jinak," uvedl. Doplnil, že chtěl působit co nejmohutněji. "V jedné ruce jsem měl mobil a druhou vztyčenou do vzduchu a snažil se vypadat tak velký, co to jen šlo. Nejsem zrovna největší člověk (...) takže mě ten kaguár mohl vmžiku sejmout," vysvětlil.

Místní úřad pro ochranu přírody později na svých facebookových stránkách vydal doporučení, jak se zachovat, pokud člověk na procházce potká pumu americkou. "Utah je stát kaguárů!" začal příspěvek, ve kterém úřad radí při setkání s šelmou zastavit, za žádnou cenu neutíkat a ke zvířeti se nepřibližovat. Dále pak se zvířetem udržovat oční kontakt, nekrčit se, mávat rukama a snažit se působit co nejmohutněji, případně si za tímto účelem sundat bundu a mávat s ní nad hlavou. Ustupovat by měl člověk pomalu, děti nebo domácí mazlíčky zvednout a mluvit by měl hlasitě a klidně. Pokud šelma přece jen zaútočí, je nutné útok opětovat a chránit si hlavu a krk.