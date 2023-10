Muže nalezeného v ohořelém autě na Tachovsku zavraždili podle policie pro peníze

Plzeň - Jednapadesátiletého muže nalezeného 4. října v ohořelém autě na lesní cestě u Benešovic na Tachovsku zavraždili podle policie v bytě v Praze dva muži a jedna žena. Udělali to údajně kvůli penězům z následného dědictví. Policie podezřelé zadržela ve středu a ve čtvrtek je obvinila z vraždy, informovala dnes policejní mluvčí Dagmar Brožová. Bližší podrobnosti k oběti ani vztahu obviněných k oběti nesdělila. Soud by měl dnes rozhodovat o uvalení vazby.

"Motivem činu mělo být získání finančního profitu z následného dědictví po poškozeném," uvedla mluvčí. Podle serveru Krimi-Plzeň je podezřelou ženou bývalá manželka zavražděného. Mrtvý muž byl podle médií starosta malé obce na severním Plzeňsku, který byl v minulosti manažerem velké stavební firmy, nyní podnikal ve stavebnictví soukromě.

Nález ohořelého lidského těla v osobním autě nedaleko Benešovic na Tachovsku ohlásila kolemjdoucí na policii 4. října. "V zavazadlovém prostoru se nacházelo ohořelé torzo těla," uvedla mluvčí. Kriminalisté zjistili totožnost muže, který byl od 3. října po pracovní cestě do Prahy pohřešovaný. Nepodal o sobě žádnou zprávu, nevrátil se domů, a proto po něm policie vyhlásila pátrání.

Do vyšetřování se zapojili plzeňští i pražští kriminalisté, vyslýchali svědky, vyhodnocovali kamerové záznamy a další stopy, až se dobrali k podezřelým, které ve středu zadržela plzeňská a pražská zásahová jednotka v Praze a v Kralupech nad Vltavou.

"Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřicetileté ženy, třiačtyřicetiletého muže a jednatřicetiletého muže, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda," řekla Brožová. Obvinění podle policie po předchozí společné domluvě muže vylákali do bytu v Praze, kde ho brutálně napadli a způsobili mu zranění, kterým na místě podlehl. "Tělo poté naložili do osobního automobilu, ten zavezli do lesního porostu na Tachovsku, kde vozidlo i s tělem zapálili," dodala Brožová. Neupřesnila, jakým způsobem obvinění muže zabili.

Policie v Plzeňském kraji letos eviduje 13 vražd nebo pokusů o vraždu. Většinu z nich objasnila, některé už i řešil soud. Jeden případ vraždy mezi pacientkami nemocnice policie odložila kvůli nepříčetnosti pětaosmdesátileté seniorky, která se pokusila polštářem udusit druhou ženu na společném pokoji. Neobjasněný zůstává lednový nález mrtvého muže bez hlavy v řece Berounce v Plzni. Loni kriminalisté v kraji vyšetřovali sedm vražd a pokusů o vraždu, všechny objasnili.