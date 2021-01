Muže, který inspiroval film Hotel Rwanda, čeká ve vlasti soud

Kigali - Paul Rusesabagina, jehož činy se staly inspirací pro hollywoodský film Hotel Rwanda, stane ve své vlasti před soudem. Čelí obvinění z financování terorismu a dalších činů vztahujících se ke genocidě ve Rwandě v roce 1994. Koncem loňského září se před soudem k části z nich přiznal. Podle časopisu Foreign Policy proces s tímto politickým disidentem svědčí o posunu Rwandy za vlády prezidenta Paula Kagameho k diktatuře.

Šestašedesátiletý exulant a Kagameho kritik má belgické občanství a povolení k trvalému pobytu ve Spojených státech. Loni v srpnu byl ve Rwandě zatčen a obviněn. Podle prohlášení rodiny byl do země vylákán trikem, když nasedl do soukromého letadla, o němž předpokládal, že ho dopraví do Burundi. Místo toho přistáli ve Rwandě, kde byl ihned zadržen.

Případ vyvolal značnou mezinárodní pozornost. Příběh o tom, jak Rusesabagina během genocidy chránil hosty z etnika Tutsiů, dříve inspiroval populární hollywoodský film.

Násilí ve Rwandě vypuklo v dubnu 1994 a za sto dní bylo povražděno na 800.000 etnických Tutsiů a umírněných Hutuů. Na masakrech se podílela skupina Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR).

Muž, který byl ve filmu Hotel Rwanda vylíčen jako hrdina, protože před smrtí zachránil více než 1200 lidí, podle serveru The EastAfrican nyní čelí devíti z původních 13 bodů obvinění. Figuruje mezi nimi financování terorismu, ozbrojená loupež, únos, žhářství a pokus o vraždu.

Koncem září Rusesabagina před soudem například připustil, že se podílel na založení ozbrojeného křídla FDLR, jak uvádí prokuratura. Nepopřel, že se skupina dopustila zločinů, ale on sám prý působil jen v roli diplomata.

Hollywoodský snímek Hotel Rwanda měl premiéru deset let po masakrech a pojednává o skutečné události, kdy Rusesabagina jako manažer luxusního hotelu využil kontaktů s elitními Hutuy a poskytl přístřeší bezbranným uprchlíkům. Zachránil jich 1268. V USA mu byla udělena prezidentská medaile, rwandské úřady ho ale kritizují za komentáře o údajném porušování lidských práv Kagameho vládou.