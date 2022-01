Muže k přeběhnutí z Jižní Koreje do KLDR možná dohnala finanční situace

Pchjongjang - Severokorejského uprchlíka, který o víkendu překročil přísně střeženou hranici z Jižní Koreje zpět do vlasti, mohla k nebezpečnému návratu na autoritářský sever dohnat tíživá finanční situace, uvedl dnes deník The Guardian. Třicátník z KLDR pracoval po svém přeběhnutí do Jižní Koreje v roce 2020 jako uklízeč.

"Řekl bych, že spadal do nižší třídy, sotva si vydělal na živobytí," řekl o uprchlíkovi nejmenovaný jihokorejský armádní představitel.

Jihokorejští představitelé zároveň uvedli, že nemají důvod předpokládat, že muž z KLDR byl špeh ve službách své vlasti. Nyní se zabývají otázkou, jakým způsobem se mu podařilo překonat plot z ostnatého drátu a nášlapné miny podél hranice, kterou nepřetržitě hlídají vojáci.

Rozhodnutí Severokorejce vrátit se do vlasti vyvolalo otázky, jak se uprchlíkům z KLDR na bohatším jihu daří. Asi 56 procent z nich má nízké příjmy a 25 procent spadá do nejnižší příjmové kategorie a má nárok na dávky na pokrytí základních potřeb, vyplývá z dat jihokorejského ministerstva pro sjednocení.

Muž je jedním z asi 30 lidí, kteří v uplynulých deseti letech uprchli ze severu na jih a pak se vrátili, upozorňuje The Guardian. Od konce 90. let podle agentury AP přeběhlo do Jižní Koreje asi 34.000 Severokorejců, aby se vyhnuli chudobě nebo politickému útlaku ve vlasti. Naprostá většina z nich se dostala do Jižní Koreje přes Čínu nebo země jihovýchodní Asie; případy útěku přes demilitarizovanou zónu oddělující oba korejské státy jsou vzácné.